¿Por qué Yanina Latorre faltó a LAM?: “Tengo una...”

Yanina Latorre es un pilar importante en LAM. Su personalidad elocuente, contactos con famosos y data importante es uno de los factores que hacen que sea una de las periodista más relevantes en el mundo del entretenimiento.

Debido a su importancia, sus fanáticos se asustaron cuando la contadora pública se ausentó tanto al programa de televisión como en la radio el 24 de abril. Esto provocó sumas especulaciones que fueron aclaradas en LAM.

Los motivos detrás de la ausencia de Yanina Latorre de LAM

Ahora bien, de acuerdo con Gustavo Noriega (quién reemplazó a Yanina Latorre en el programa) aclaró que la angelita padecía de un sumo dolor de coxis. Ante este panorama, debió realizarse unos exámenes.

“Yo sé que ustedes, al escuchar mi voz, se están desilusionando. Yani, como sabemos, estaba ayer con dolor de coxis”, destacó Noriega.

Yanina Latorre anunció un sorprendente proyecto: de qué se trata Foto: Net TV

Sin embargo, pese a las noticias, el periodista entabló que Latorre se encontraba bien. Sin embargo, estaba con múltiples médicos para conocer el diagnóstico correcto.

“Y ahora estuvo haciendo unos estudios y bueno, le mandaron a hacer unos nuevos, así que está en el médico. Está de sanatorio en sanatorio”, detalló el crítico de cine argentino.

El fuerte recuerdo de Yanina Latorre sobre su papá: “Murió de tristeza” Foto: vía país co

Ángel De Brito, el conductor del programa, también quiso calmar a sus seguidores sobre la ausencia de la angelita. En ese sentido, entabló que tenía una inflamación y que se encontraba medicada.

“Tiene una inflamación, así que está en cama medicada. Tranquila, una vez en la vida, así que Yani ponete bien pronto”, reveló el periodista.

Qué dijo Yanina Latorre sobre su ausencia en LAM

Desde otro punto, la angelita regresó de su desaparición este jueves y comunicó lo que le ocurrió. Primero, se presentó en sus redes sociales en compañía de su madre e hijo.

“Amor, estoy con él, que es mi pollo. ¿Quién cuidó a la mamá? Me estoy aprovechando. Estoy mejor (...) Quiero que sepan que estaba desesperada del dolor (...) Ayer estuve desesperada, lloré, no tenía postura. Un horror”, exclamó la angelita sobre lo que padeció.

Finalmente, Yanina Latorre pudo estar en el programa de LAM este 25 de abril y detalló cuál fue su diagnóstico: “Tengo una subluxación en el coxis, una inflamación en un cartílago y el sacro, no sé, comprometido. Hoy estoy totalmente empastillada, estoy bien. Estoy con un montón de cosas, tomando cosas muy fuertes. No puedo hacer ningún esfuerzo. Estoy vieja, ayer en un momento estaba desesperada. Quería que me duerman, la pasé mal”.