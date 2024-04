El fuerte recuerdo de Yanina Latorre sobre su papá: “Murió de tristeza”

Yanina Latorre es una de las panelistas de LAM en donde lleva toda la información y los detalles sobre las figuras públicas más importantes del país. La famosa siempre se destacó por su personalidad a la hora de decir lo que piensa sobre los demás. Este fin de semana estuvo de invitada en Almorzando con Juana, que en esta ocasión condujo Mirtha Legrand.

En el ciclo televisivo, la esposa de Diego Latorre habló del festejo que está organizando para celebrar los 30 años de casados con su marido. Además, contó más detalles de su historia familiar y su infancia. “Yo creo que lo más difícil es perdurar y lo más fácil es separarse. Es un trabajo de todos los días. No existe la Familia Ingalls. Diego es mi mejor amigo. Son 30 años”, fueron las palabras de Yanina para definir su relación con el exfutbolista.

El conmovedor relato de Yanina Latorre sobre la muerte de su papá

Mirtha Legrand quiso saber más sobre los padres de Yanina y cómo fue su infancia. “Era la típica familia de Belgrano de clase media. Yo iba a las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y mi papá era director de un banco. Papá murió justo cuando yo empecé a trabajar en los medios. No vio esta explosión. Mi mamá era la típica mamá, señora de dos niñas que iban al colegio a inglés y las llevaba y las traía”, contó la panelista de LAM.

Yanina Latorre habló de la muerte de su padre y su enfermedad Foto: instagram/yanila

Luego contó sobre la enfermedad que tuvo su padre. “Mi papá era alcohólico y se murió joven. No se murió de cirrosis, ni nada pero era muy alcohólico. Mi mamá y mi papá se separaron por el alcohol. Te destroza una familia. Era invivible. Era un alcohólico triste, no era que lo disfrutaba. Mi papá era depresivo. Para mi murió de tristeza”, expresó Yanina Latorre.

“Mi papá estaba súper bien económicamente, era empresario, pero lo mató el alcohol. No podía vivir sin alcohol. Dora, mi mamá, es mucho peor que yo. De ahí vengo y cuando yo tenía 15 lo echó. No lo aguantó más. Mi papá se tomaba perfume. Le iba todo. No podía irse a dormir sin tomar. Era un alcohólico pasivo. Era muy triste porque si no tomaba, no dormía”, comentó la panelista y esposa de Diego Latorre.

Al hablar del cambio de época y de las temáticas que hoy se tratan, Yanina confesó: “En ese momento no se hablaba de esas cosas. A mí me daba vergüenza decir que mi papá era alcohólico y hoy no”.