Yanina Latorre elogió a Javier Milei y aseguró que se arrepiente de no haberlo votado: “Estoy esperanzada”

Luis Majul entrevistó durante largo rato al presidente Javier Milei en su programa El Observador (FM 107.9). Hacia el final el conductor abrió el micrófono y consultó a Yanina Latorre, panelista de espectáculos del programa, qué pensaba de lo que se había dicho. Fiel a su estilo sin vueltas, la esposa del exfutbolista Diego Latorre fue súper explícita y sincera.

“Él sabe que yo no lo voté y realmente creo que me equivoqué y que estoy tan esperanzada como todos los argentinos que están recibiendo todo esto muy bien. La verdad lo tenía que decir. Gracias”, dijo Yanina Latorre sobre Javier Milei.

Yanina Latorre elogió a Javier Milei. (Collage web)

Igual de cordial, el primer mandatario agradeció la honestidad de la esposa de Diego Latorre y destacó su profesionalidad como panelista y su rol como comunicadora. “Valoro enormemente tu trabajo y tu valentía y quiero mencionarlo”, dijo Javier Milei. Vale aclarar que en varias ocasiones recientes, Yanina se ha enfrentado públicamente a periodistas opositores como Diego Brancatelli y Julia Mengolini.

Yanina Latorre y un feroz ataque a Julia Mengolini

En tren de ventilar todo, Yanina Latorre sorprendió al confesar que había mantenido una conversación privada con el presidente unos días atrás en la que la había comentado esto mismo: “Le dije que no lo hacía por él, que lo hacía porque es lo que yo pienso”. Rápidamente, Javier Milei retrucó: “Al margen de quiénes me votaron o no, yo gobierno para los 47 millones de argentinos”.

Yanina Latorre vs. Diego Brancatelli

En febrero pasado tuvo lugar un polémico cruce mediático entre la panelista de LAM y el periodista. Cuando Diego Brancatelli chicaneó a Horacio Cabak, Yanina Latorre lo cruzó: “Defensor de chorros y corruptos”, en alusión a la identificación que se le conoce con el gobierno anterior.

Brancatelli no se quedó callado y reaccionó con un comentario ácido vinculado a un episodio del pasado que recuerda infidelidades públicas de su matrimonio con Diego Latorre: “¡Ay, Yanina! Posta, me hacés reír. ¿Vos hablás de esto? Te manda saludos el hermano de Mariana Nannis. Lindos recuerdos tuyos (tiene). Un beso a Puntita”. Yanina, irónica, cerró: “Me gusta que vivas del chisme en Tw. ¿Otro tema que no sea la vida sexual de mi familia?”