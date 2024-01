La tajante opinión de Mariana Nannis sobre el reencuentro de Alex y Claudio Paul Caniggia

Mariana Nannis es una de las famosas argentinas que tiene una vida pública y mediática al igual que sus hijos es por eso que se conoce el conflicto familiar que atraviesan hace varios años, cuando ella se divorció de Claudio Paul Caniggia e inició una denuncia por abuso sexual.

Lo que llevó a una interna familiar y división entre sus hijos, quienes apoyaron a ella en un momento. Finalmente, Alex se alejó de su mamá y denunció públicamente que Mariana la había echado de un departamento cuando su novia, Melody Luz, estaba a punto de dar a luz a su hija Venezia.

Frente a los dichos, la famosa que no vive en país decidió no hablar más sobre el tema y según contaron sus hijos, Alex y Charlotte quienes tienen una estrecha relación, no tienen contacto con ella. Sin embargo, lo que si sucedió fue que hubo un acercamiento con Claudio Paul Caniggia.

Fue el propio Alex, quien publicó en su perfil hace unos días, un saludo para su padre y el especial momento entre el exfutbolista y su nieta. “Feliz cumple abu Paul”, señala la publicación en la que se ve a la pequeña junto a su abuelo. En la misma, Alex comentó “El mejor abu del mundo”, lo que dejó en claro que hicieron las paces.

Alex y Claudio Caniggia reanudaron su relación padre e hijo. Gentileza Instagram.

La dura opinión de Mariana Nannis luego de ver la reconciliación entre Alex y Claudio Paul

El periodista Juan Etchegoyen contó en “Mitre Live” que habló con la famosa y ella dejó un polémico comentario sobre su familia. “Fiel a su estilo, no se guarda nada y dice las cosas como son. Pude hablar con Mariana, pude tocar el tema de la foto de Alex con Claudio Paul. Una foto que generó polémica, sorpresa también, y muchas preguntas”, expresó.

Mariana Nannis y Claudio Caniggia Foto: gentileza info

“Dejame decirte que está todo bastante picado. Quiero darte algunas sensaciones de cómo la sentí yo a Mariana cuando le hablé de este tema, la noté tensa y la verdad con razón. Después de todo lo que ha ocurrido estos años, que aparezca una foto de Alex con su papá, en medio de una denuncia muy grave de Mariana a Claudio. Obviamente que la debe haber shockeado”, comentó el periodista.

“Lo que me dice es, anotá esta frase porque es periodísticamente muy importante, ‘que se las arreglen, yo vivo afuera. Yo no les guardo rencor a los que me hacen daño, pero me gusta que sepan que tengo buena memoria’”, agregó el comunicador.