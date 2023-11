Sofía Bonelli rompió el silencio y defendió a Claudio Caniggia de la denuncia de Mariana Nannis

La interna familiar que vive la familia Caniggia luego de que Mariana Nannis denunciara a su exmarido Claudio Paul Caniggia por abuso sexual agravado que tuvo su procesamiento por la Cámara del Crimen Porteña.

Mariana Nannis había denunciado a “El Pájaro” Caniggia por un hecho que ocurrió en 2018 cuando la pareja regresó de una fiesta de casamiento al departamento que compartían, en esa fecha, en el Hotel Faena de Buenos Aires.

Mariana Nannis y Claudio Caniggia Foto: gentileza info

El hecho por el cual fue denunciado llevó a que sus hijos se posicionaron de un lado o del otro como fue el caso del hijo mayor y poco conocido de la expareja. “Me gustaría comentar respecto a las acusaciones de abuso sexual que le están haciendo a mi padre, Claudio Paul Caniggia, que son una gran mentira. Nunca fue una persona violenta ni un maltratador. Que quede claro, es toda una gran mentira” fue el posteo que escribió Axel Caniggia sobre su papá.

Qué dijo Sofía Bonelli, la novia de Claudio Caniggia, sobre la denuncia

Mientras el abogado de Mariana Nannis, Carlos Broitman, estaba al aire en “El Diario de Mañana”, la novia de Claudio Caniggia, Sofía Bonelli habló sobre la denuncia que pesa en contra de su pareja.

“Lo estaba escuchando al abogado de Mariana Nannis. Y claro que estoy implicada en la causa yo también, porque están hablando de mi pareja y de su familia”, expresó la modelo.

Luego, agregó: “Cómo no voy a salir a contestar todas las barbaridades que está diciendo este señor. Además, es terrible trucho este tipo, es una persona que defiende a mafiosos, sos un desastre Carlos Broitman. Tenes ensobrado al fiscal de la causa, no pudieron peritar ningún teléfono, tenés todas fotos truchas de tratamientos estéticos que se hizo ella en una clínica y tengo todo el historial médico. Dejá de mentir”.

“No dejan peritar los teléfonos de ella, de todas las testigos hay una sola. Porque las otras dos no pasan las pericias psiquiátricas. Y sus examigas, están todas defendiendo a Claudio Paul, porque no pueden creer las barbaridades que están diciendo. Todo para sacarle plata a Caniggia”, sentenció la novia del exfutbolista.