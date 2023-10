Melody Luz reveló que Claudio Paul Caniggia conoció a Venezia: “Alex todavía no lo sabe”

Melody Luz fue mamá de Venezia, fruto de su relación con Alex, quien ahora se encuentra participando del reality gran hermano vip en España. En el último tiempo la familia Caniggia atravesó momentos difíciles y turbulentos, tanto Alex como su hermana Charlotte había contado que no tenían relación con sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia y por eso en el momento del nacimiento de Venezia no habían conocido a su nieta.

Alex Caniggia, Melody Luz y su hija Venezia Foto: web

En el programa “Estamos Okey” conducido por los periodistas Guido Záffora y Pampito, la bailarina Melody Luz en una entrevista confirmó el encuentro entre su hija y su suegro Caniggia.

Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz. Foto: Instagram

“En realidad me contacté con Sofía, la pareja de Claudio. Conmigo fue divina. Hoy en día todo bien. Él la pudo conocer y fue un momento muy lindo” detalló Melody e indicó que no quería dar más datos del acercamiento porque todavía Alex no lo sabe, ya que se encuentra participando del programa “Gran Hermano Vip” en España.

Melody Luz y Venezia Foto: Instagram

Los conductores de “Estamos Okey” insistieron y Melody contó emocionada: “Fue en un barcito de día, fue una merienda. Le hizo upa. Yo tampoco lo conocía a él, pero noté en su cara una felicidad hermosa. Yo fui con cero expectativa, a mí me importaba que la conozca a ella. Si yo le caigo mal, yo no tengo nada que ver. Es su nieta, su sangre”.

Alex Caniggia triunfa en Gran Hermano Vip España

En el programa de mayor éxito de la TV española, Alex Caniggia tiene un gran presente, logró adaptarse rápidamente y ya es uno de los personajes más importantes de la casa.

Alex Caniggia tuvo un fuerte cruce con una de sus compañeras.

Uno de los principales motivos por los cuales Alex Caniggia decidió mudarse y trabajar en el exterior fue económico, ya que allí tiene un muy buen sueldo en euros. Gente cercana a él analizó: “Allí gana en un mes, lo que en Argentina lograría en un año”, por eso Axel no dudó en tomar la decisión de trabajar en Europa.