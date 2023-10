Melody Luz acusó a Estefi Berardi de amenazarla cuando estaba embarazada: “Era inhumano lo que hizo”.

Alex Caniggia se mantiene por estos días en Gran Hermano España, desde donde protagonizó un emotivo momento al hablar por teléfono con Melody Luz, su pareja y madre de su primera hija Venezia. Tras esta situación, la bailarina fue invitada al programa de streaming de los ex Gran Hermano, llamado “Fuera de joda”.

En este programa, Melody habló sobre el problema que tuvo con Estefi Berardi, quien quería dar la primicia sobre el embarazo de la bailarina junto al hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. “Me amenazó con contar mi embarazo antes de tiempo... Pobrecita. Me mandó un mensaje que, quieran o no, fue una amenaza: me dijo tengo pruebas, si no me contestás voy a mostrar este mensaje”, expresó Melody.

Luego agregó: “No lo sabía ni mi mamá. Fue el único momento de mi embarazo en el que la pasé re mal, me puse a llorar y todo porque yo no sabía cuando lo iba a decir, te repito, mi mamá no sabía y me faltaba un montón para los 3 meses”.

Sobre el momento en el que tomó la decisión de subir la foto junto a Alex anunciando el embarazo, Melody expresó: “Lo dije un domingo, dos semanas antes de cumplir los tres meses. Pero a ella le dije que era totalmente inhumano lo que hizo, porque yo seré famosa o estaré expuesta, pero con el embarazo, no”.

Melody Luz y Alex Caniggia el día que anunciaron que serían papás.

Sobre cómo se enteran algunos periodistas sobre estos temas de famosos, tal como pasó con el embarazo de Daniela Celis y la enfermedad de Wanda Nara, Melody apuntó a los laboratorios: “Son los que llaman para pasar el dato a los medios. Yo pensaba que por ahí les pagaban, pero ni siquiera eso. Me hice el examen y al otro día, todos lo sabían. Intenté ir por la vía legal, pero no pude avanzar, no tenía las pruebas”.

Melody Luz y su reacción al saber que Alex se iba a Gran Hermano España

“Él te dijo tipo ‘gordita, me voy un par de meses, bancame en esta’? ¿Cómo fue? ¿Cómo coordinaron eso?”, le preguntó La Tora a Melody.

“Fue difícil porque él estaba conduciendo y le salió esta oportunidad. Era como que llegó a un lugar re importante acá, pero también podía abrir allá”, señaló.

Alex Caniggia a Gran Hermano

“Entonces fue como, ¿qué hacer? Y también estaba la bebé, fue como un momento rejustito. Así que costó, pero yo siempre lo apoyé y le dije, andá”, explicó Melody, quien muestra en sus redes sociales un gran apoyo a Alex. Por su parte, Caniggia se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del reality, al punto de ganarse el apoyo de muchos españoles.