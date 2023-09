Así son los polémicos chupetes de Venezia Caniggia, la hija de Alex y Melody Luz

Alex Caniggia y Melody Luz, la pareja mediática, comparten con entusiasmo momentos de la vida de su bebé, Venezia, a través de sus redes sociales. Sin embargo, la elección de ciertos accesorios para la bebé ha generado cierta controversia entre sus seguidores.

Recientemente, Melody mostró en Instagram los extravagantes chupetes que eligió para su hija, pero la decoración de estos objetos levantó ciertas preocupaciones.

Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, tiene su primer post en Instagram Foto: Instagram

Los chupetes presentan una decoración con strass, lo que ha llevado a algunos a preocuparse por la posibilidad de que estos brillos se desprendan y puedan ser ingeridos por la bebé. A pesar de haber asegurado que los strass están bien pegados, la posibilidad de que ocurra algún desprendimiento ha causado inquietud entre sus seguidores.

Ante las críticas y preocupaciones, Melody Luz respondió de manera contundente: “Aún no pienso usarlos”. Esta respuesta indica que, por el momento, no planea hacer uso de los chupetes, quizás como medida preventiva hasta que se aclare si los chupetes son seguros para su bebé. Sin embargo, no descartó la opción de estrenarlos en algún momento, en especial cuando Venezia sea un poco más grande.

Melody Luz y Venezia Caniggia Foto: instagram

Aunque el amor y la emoción rodean la llegada de Venezia, la elección de los chupetes decorados con strass ha resaltado la importancia de considerar la seguridad de los accesorios para bebés. La controversia en torno a este asunto refleja cómo las decisiones de los padres públicos son observadas y evaluadas por sus seguidores, lo que puede generar debates sobre lo que es seguro y adecuado para los bebés.

Los chupetes de Venezia Caniggia Foto: instagram

¿Cuándo nació Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz?

El nacimiento de Venezia, la primera hija de Alex Caniggia y Melody Luz, llamó la atención de más de uno, especialmente tras conocerse toda la polémica entre el mediático y su mamá, Mariana Nannis.

Tras la llegada de la nena, la pareja compartió su alegría en las redes sociales, presentando a la pequeña Venezia Caniggia Stocchetti y describiendo este momento como uno de los más felices de sus vidas.