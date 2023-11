El contundente mensaje de Melody Luz: “Estaría bueno que Mariana Nannis me pida disculpas”

Los problemas de la familia Caniggia siguen, ya sea por la batalla legal entre Claudio Paul y su exposa Mariana Nannis, como la relación del futbolista y la modelo con sus hijos Alex y Charlotte. En agosto pasado, Alex blanqueó una fea situación que vivió con su madre: según denunció, ella lo echó de un departamento familiar estando Melody Luz a punto de parir.

Ahora, consultada por A la tarde, Melody habló del asunto, especialmente considerando que hace poco hubo un acercamiento con Claudio Paul y ella lo conoció por primera vez, así como el exfutbolista conoció a Venezia, su nieta.

Melody Luz habló sobre Mariana Nannis

“No tengo comunicación con Mariana. Ella no conoce a mi hija”, comenzó Melody. Sobre el incidente del desalojo, opinó: “Creo que faltó comunicación, con solo cuatro días de anticipación nos dijo que nos teníamos que ir y yo estaba a punto de dar a luz. Alex está enojado, esa es su manera de demostrar el dolor”.

“Nosotros pagamos las expensas y también nos pidió que las pagáramos cuando ya no estábamos, cosa que obviamente no hicimos”, siguió.

Luego, ante la pregunta de por quién tiene preferencia, si Claudio o Mariana, expresó: “Yo no tengo preferencias, si a mí vienen y me piden disculpas yo no tendría problema. Estaría bueno que Mariana me pida disculpas, no las espero, pero estaría bueno después que nos echó como lo hizo”.

La situación se conoció después de un descargo que publicó Alex Caniggia en sus redes sociales. Foto: via

“Antes de irnos, yo le dejé un ramo de flores para agradecerle por el tiempo que me dejó vivir ahí, pero no fue con mala intención (...) Por más que me haya echado, el tiempo que viví ahí fue mi techo y se lo agradecí de esa manera”, contó, es que la bailarina ya había señalado que el enojo de Mariana Nannis con Alex podría estar relacionado con que ella le caiga mal por no cumplir con “ciertos estándares” que la madre de los Caniggia esperaba para su nuera.

“Si Mariana me pide disculpas está todo ok”, cerró Melody, contundente. Horas después se conoció la noticia de la expulsión de Alex Caniggia de la casa de Gran Hermano España.