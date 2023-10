¿Qué dirá Mariana Nannis? Alex Caniggia reveló que se casó con Melody Luz.

En Gran Hermano España, un nuevo conflicto ha surgido con relación a Alex Caniggia, uno de los participantes del reality. Esta semana, Zeus Tous optó por utilizar 25,000 euros del premio final para permitir el regreso de Susana Bianca, una modelo de tallas grandes con la que había iniciado una relación, después de que esta fuera expulsada de la casa.

La noticia de la decisión de Zeus llegó a oídos de Alex Caniggia, quien no tardó en expresar su opinión sobre lo que podrían pensar las personas que siguen el programa.

“La cagaste, ¿cómo te gastaste 25.000 euros? ¡Queda un mes y medio! ¿Cuál es el sueldo medio en España? ¿Mil euros? Zeus se acaba de enterrar bajo la tierra. La gente no lo va a perdonar...A mí me mataron por cien euros”, expresó Alex Caniggia, haciendo referencia a la vez que llamó a Melody Luz y se gastó 100 euros.

Luego de que esta discusión y más en calma, Alex habló nuevamente con Zeus sobre lo sucedido y sus historias de vida, dejando en duda un llamativo detalle: ¿se casó con Melody Luz?

“Estuvimos 20 días sin vernos y vino a ver la final. Gané y le dije vení a vivir conmigo. Después nos casamos y tuvimos a nuestra hija. Ahora los veo a ustedes y me recuerdan a nosotros”, reveló Caniggia, dejando en shock a todos.

Lo más llamativo de esto es que justo en estos últimos días Mariana Nannis y Melody Luz protagonizaron una fuerte polémica, ya que han asegurado que la madre de los hermanos Caniggia no le gustaría mucho la relación entre Alex y la bailarina.

Alex Caniggia, Melody Luz y su hija Venezia Foto: web

“Yo me llevo bien con todo el mundo y si no preguntale a Maca, la ex de Alex que me ama como si fuese su segunda mamá. Yo no tengo nada con la gente y nunca hice diferencias. ¿Vos le harías conocer a tu hija a un golpeador y violador? Un hijo es un tesoro que hay que cuidar, sabés…”, expresó Mariana Nannis luego de que se conociera que Claudio Paul Caniggia conoció a su nieta Venezia.