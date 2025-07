Alerta en las redes sociales: Wanda Nara y Marcelo Tinelli le pidieron el CBU a sus seguidores

Este fin de semana, Wanda Nara y Marcelo Tinelli sorprendieron a sus seguidores en redes sociales con una inesperada propuesta. A través de sus historias, ambos invitaron al público a enviar su alias bancario con la promesa de elegir a cinco personas para transferirles dinero. “Hoy sábado le salvo el finde a 5”, escribió Wanda. Tinelli replicó la movida con una foto desde la playa y el mismo mensaje.

A simple vista, la consigna parece un gesto generoso. Sin embargo, varias voces en redes pusieron el foco en el trasfondo de esta campaña. Es que tanto Wanda como Marcelo acompañaron sus publicaciones con links y mensajes vinculados a una casa de apuestas online, una actividad que en el último tiempo viene siendo observada de cerca por las autoridades.

Las polémicas historias de Wanda y Marcelo.

Wanda Nara y Marcelo Tinelli en el centro de la polémica

La periodista Fernanda Iglesias fue una de las primeras en advertir la situación. Desde su cuenta de Instagram, compartió capturas de las historias de los famosos y dejó en claro su postura: “¿Es Tinelli diciendo que va a regalar plata o estoy flasheando?”, escribió en una de las placas. Luego, redobló la apuesta: “Señores, son millonarios… ¿Hace falta que fomenten la ludopatía?”

Los mensajes que recibieron quienes respondieron la historia a Tinelli.

En uno de los mensajes automáticos que se envía desde el perfil de Tinelli, se lee: “¡Hola, hola! Mirá que esto no es algo que suela hacer, pero con la cantidad de gente que me escribió… No pude decir que no”. El texto continúa agradeciendo a “la gente de Sportsbet” y promete un bono de $15.000, además de sortear un iPhone. Todo esto, por supuesto, con la condición de registrarse en el sitio de apuestas.

Cerraron la plataforma de apuestas online que promocionaba Wanda Nara.

El caso de Wanda no es nuevo. La empresaria ya fue denunciada por fomentar apuestas ilegales junto a otros 14 influencers. Pese a eso, continúa generando contenido vinculado a este tipo de plataformas, incluso en medio de una investigación judicial.