Mantas a 8.000 pesos: el supermercado que tiene descuentos del 60% en frazadas y acolchados

El invierno 2025 ya llegó y las bajas temperaturas no se hicieron esperar para eso no solo es importante vestir con ropa abrigada para no pasar frío, sino que la ropa de cama también es necesaria para descansar calentito y dormir bien en la noche.

Las frazadas, los acolchados y mantas son los imprescindibles del invierno. A la hora de renovar el guardarropa o hacer el recambio hay que prestar atención a las ofertas de temporada, un plus para comprar ropa de cama a un bajo costo y no gastar de más.

La cuenta experta en ahorro @gangas.tips compartió una oferta exclusiva en una cadena de supermercados para comprar online y stockearse de ropa de cama invernal.

Si bien comprar acolchados, frazadas y mantas en temporada, no es lo adecuado por la suba de precios. Sin embargo, en la web de Chango Más se pueden comprar estos productos en oferta y encontrar diferentes modelos aptos para todos los gustos.

Los precios en artículos de cama de un supermercado

“Mantas desde 5.000 pesos solo por la web de Chango Más”, contó la influencer de ahorro. Luego mostró la calidad de algunos de los productos que están en la web, pero a los que accedió en la sucursal de La Plata.

Frazadas de polar de una plaza por 8.000 pesos.

Frazadas de corderoy de una plaza por 16.000 pesos.

Hay diferentes modelos y colores para aprovechar para toda la familia.

“Tengan en cuenta que el precio es solo online y el stock depende de cada sucursal. La promoción está vigente hasta el 6 de julio”, informó la influencer de ahorro.

En la web de Chango Más se pueden ver acolchados con estampas y colores a un 60% off que queda a un precio de 20.000 pesos de una plaza, de 24.000 pesos de dos plazas, y a 40.000 pesos de king.