El truco oriental para mantener la casa caliente y no gastar en calefacción

Llegó el invierno y los días de fríos no se hicieron esperar. La temporada está vigente y las temperaturas cerca de ceros hacen que tengas que recurrir a todo el abrigo posible para salir de casa y no enfermarse. Pero no solo eso, sino que estar en casa lleva prender la calefacción y gastar de más.

Calefacción

En la mayoría de los hogares, en los momentos de mucho frío, se recurre a la calefacción para mantener caliente el hogar y no tener que pasar frío ni vestirse con mucha ropa de abrigo. Pero esto es contraproducente para el gasto tanto de gas como sí es eléctrico.

En algunos países o regiones no tienen el hábito de usar todo el día calefacción, o las casas no están equipadas con estos aparatos. Es por eso que utilizan otros métodos alternativos y más económicos para no consumir gas ni luz en calentar el hogar.

El método oriental para mantener caliente la casa sin usar calefacción a gas o eléctrica

En el Sur de China, las viviendas no están diseñadas para retener el calor por mucho tiempo. Por eso, usan dispositivos específicos que cumplen una función parecida para mantener el calor.

En estos países se usan mantas eléctricas, calentadores portátiles y parches térmicos. Al igual que tiene el uso habitual de llevar ropa interior térmica o varias capas de prendas ajustadas al cuerpo para mantener el calor natural.

Uno de los métodos más usados en esta región es el parche de polvo de hierro, que son pequeños adhesivos, y se pueden comprar en tiendas y supermercados chinos. Los mismos liberan calor al entrar en contacto con el aire por medio de un proceso de oxidación del hierro.

Se aplican en zonas específicas como la espalda, el abdomen o los pies y pueden mantenerse calientes entre 8 y 12 horas aproximadamente. También sirven para dolores en las articulaciones o menstruales.