El Polaco sorprendió con la decisión que tomaron los compañeros de colegio de su hija Sol: “Me votaron...”

Sol Cwirkaluk es la hija de mayor de El Polaco, fruto de su relación con Karina “La Princesita”. La chica está a punto de cumplir 18 años y transita uno de los momentos más especiales de todo adolescente: el último año del secundario.

La chica heredó el amor de sus padres por la música y en más de una ocasión se la pudo ver demostrando sus dotes artísticas, especialmente a la hora de cantar.

No obstante, Sol nunca tuvo gran exposición mediática: buscado o no, logró mantener una vida fuera de los flashes y vivir cada etapa como “una más”. Así las cosas, como cualquier jovencita que termina el secundario, está a punto de disfrutar de la inolvidable experiencia que constituye el viaje de egresados. Pero, para Sol, no será tan normal.

De visita en el programa de Matías Martin en Urbana Play, El Polaco se refirió a sus hijas, a quienes definió como “las tres princesas” de su reino. Sol es la mayor, pero también tiene a las pequeñas Abril y Alma, cuya madre es la bailarina Barby Silenzi.

Al momento de explayarse sobre la relación que tiene con las niñas, el cantante no pudo evitar sonreír y contar que próximamente vivirá una aventura única con su hija mayor.

“Me voy de viaje de egresados como padre acompañante. Me votaron todos los alumnos, es en agosto. Los 33 alumnos me votaron para que vaya”, aseguró, ante las risas de la mesa.

“Vos sabés por qué te votaron”, preguntó con picardía Martin. “Voy a llevar muchas camperas para guardar petacas”, bromeó el artista. Además comentó que ya coordinó su agenda laboral para cumplir con el viaje y estar presente en el cumpleaños de su hija Alma.