La reacción de Melody Luz luego de que Alex Caniggia confesara que se casaron

Alex Caniggia triunfa en España como participante del reality Gran Hermano, allí revela diferentes detalles de su relación con Melody Luz, con quien tiene una pequeña hija. El influencer reveló que antes del nacimiento de Venezia se casó en secreto con la bailarina e hicieron una celebración en España.

¿Melody Luz y Alex Caniggia se casaron en secreto?

Melody Luz ante los dichos de Caniggia en el reality reaccionó muy sorprendida y lo desmintió: “Es un versero, un chamuyero, no hay que creerle todo lo que dice. De última, si me avisaba que iba a mentir, yo decía que me había casado de rojo… Pero no”.

“Se mandó… Quizás sea una propuesta a futuro. Alex y Charlotte son polémicos. Juegan a su manera. Nunca nadie va a igualarlos en los que dicen, en sus versos y en su sinceridad” analizó, entre risas, Melody Luz.

La bailarina no duda en apoyar a su pareja desde la distancia y está muy feliz de su participación en Gran Hermano España.

Por otro lado, la bailarina, se refirió a la relación de su hija Venezia con su abuelo Claudio Caniggia: “Yo lo veo con una sonrisa enorme cada vez que la hace a upa y juega con ella. Alex no sabe que Claudio vio a Venecia, pero en el video que le mandé de la nena le puse la foto con su abuelo”.

Alex Caniggia causa furor en el Gran Hermano España

Alex Caniggia cambió radicalmente su vida, cuando tomó la decisión de partir rumbo a España para continuar su carrera artística y tener un mejor futuro económico, en este caso le surgió la oportunidad de participar en el programa Gran Hermano Vip de España.

El influencer es uno de los personajes principales del reality; con sus ocurrencias y sinceridad genera revuelo en la casa más famosa europea. Con su sello característico e impronta personal, logró conquistar al público.