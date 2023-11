Charlotte Caniggia apuntó contra Mariana Nannis: “Mejor tenerla lejos”

Charlotte Caniggia es una de las figuras más carismáticas del espectáculo nacional, todas las galas que participa del Bailando 2023 hace reír al público con su humor y sinceridad para opinar de distintos temas.

Sin embargo, hace un tiempo que la famosa manifestó su angustia por el distanciamiento que tiene con sus padres. Lo cual comenzó cuando ellos decidieron divorciarse.

Charlotte Caniggia volvió a hablar de la relación con su mamá Foto: Instagram

Charlotte es muy unida a Alex, y se encuentra feliz y emocionada por su nuevo rol de tía, desde la llegada de Venezia, la hija de su hermano mellizo con Melody Luz. Hace unas semanas, se conoció la noticia de que hubo un acercamiento de los hermanos con su papá Claudio Paul Caniggia, con quien no tenían relación hace varios años.

Además, fue Charlotte quién confesó que también habló con su mamá, por lo que pudo acortar las distancias, ya que en varias ocasiones sostuvo que quería hablar con sus padres.

El mensaje de Charlotte Caniggia sobre Mariana Nannis

En las últimas horas habló con Intrusos y confesó que, a pesar de haber hablado con su mamá, prefiere mantener distancia. “Ella no está bien y entonces es mejor tenerla lejos. Porque una madre así no hace bien”, apuntó Charlotte contra Mariana Nannis.

Al referirse a la acusación de “ladrona” que le hizo su mamá hace un tiempo, la mediática comentó: “Yo la perdono, pero no quiero tener relación con ella porque no es muy buena. No es sano”.

Luego comentó sobre la charla que tuvo con Mariana Nannis: “Hablé con ella el Día de la Madre y no fue una charla muy linda. La saludé, y empezó a decirme cosas, me trató medio mal. Y no quiero tener más relación con ella. El problema es de ella”, expresó Charlotte.

En cuanto al encuentro de su papá con su sobrina, la mediática comentó: “Claudio visitó a Venezia y lo tomó muy bien. Él está contento. Claramente es lindo que mi mamá o mi papá puedan conocer a la bebé”.

Luego agregó: “Mi mamá todavía no la conoció. Pero Dios quiera que todo se pueda arreglar. Un bebé une, pero hay veces que las familias son un poco complicadas”.