Charlotte Caniggia reveló cómo será el increíble primer cumpleaños de Venezia, la hija de Alex y Melody Luz

Charlotte Caniggia es una de las participantes del Bailando 2023 en donde deslumbra en la pista con su humor, carisma y simpatía. La famosa es muy unida a su hermano Alex por lo que disfruta a pleno de su sobrina Venezia, la hija del conductor con Melody Luz.

La participante del Bailando 2023 siempre contó el gran amor que siente por su sobrina y cómo cambió su familia cuando llegó la bebé. A pesar de que ella y Alex son muy cómplices, la bebé permitió que se reconstruyera el vínculo con su padre Claudio Paul Caniggia, quien ya conoció a la pequeña.

Charlotte Caniggia Foto: Instagram

Cada vez que Charlotte habla de la hija de Alex, se muestra muy feliz y le dedica tiernas palabas de amor a la pequeña. Desde que nació, la famosa ya confesó que quiere estar pendiente de cada look de la bebé y en los momentos más especiales.

Charlotte Caniggia contó cómo va a ser el primer cumpleaños de Venezia, la hija de Melody Luz y Alex

La famosa contó en una entrevista cómo está planeando el primer cumpleaños de su sobrina, aunque todavía falten varios meses. “Me encanta ser tía, amo. Venezia es hermosa y es igual a mi hermano. Es muy tranquila ella, no veo la hora de que ya hable. Le quiero armar los cumpleaños, todo. Ya tengo todo en mi mente. Voy a ser la tía copada. Ella me mira, me mira... Le vamos a enseñar a decir tía Char”, expresó con alegría.

La reacción de Charlotte Caniggia cuando conoció a su sobrina Foto: gentileza tn

Luego dio detalles de los preparativos para el primer año de Venezia: “Tenemos con Melody un montón de ideas para su primer cumpleaños. Ya estamos organizando el cumpleaños: vestido, decoración, todo. Un fiestón vamos a hacer”.

Al hablar de su familia y cómo mejoró el vínculo con la llegada de la bebé: “Estamos muy unidos como familia. Aunque no estén mis papás, estamos nosotros dos unidos. Entonces somos familia y eso nos pone contentos. Al tener una nueva integrante en la familia es hermoso. Todo está mejorando”,