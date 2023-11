La dura respuesta de Charlotte Caniggia a Juana Viale tras las críticas por faltar a su programa: “Menos onda...”

Charlotte Caniggia siempre se caracterizó por su sinceridad, humor y simpatía, desde que es una de las participantes del Bailando 2023 brilla cada noche con su participación en el ciclo televisivo de Marcelo Tinelli.

La famosa estuvo de invitada al primer programa de la nueva temporada de “Almorzando con Juana”. Sin embargo, no asistió y eso provocó el enojo de la conductora que no dudó en dejarle unas palabras al aire.

“La señorita Charlotte Caniggia no viene a la mesa hoy porque no se sentía de humor. El representante Fabián maltrató a toda mi producción y a todas mis productoras, porque la señorita se había comprometido a venir y no vino. Pero igual qué se puede esperar del burro más que una patada”, comentó Juana en su primer programa enojada por la ausencia de la famosa.

La respuesta de Charlotte Caniggia a Juana Viale luego de que la criticara

La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia le respondió sin filtros a la nieta de Mirtha Legrand cuando Marcelo Tinelli le consultó sobre los dichos de Juana. “Le dije que tenía menos onda que flequillo de coreano”, sostuvo Charlotte entre risas.

Luego fue por más y expresó “Nunca va a ser como Mirtha (Legrand)” mientras sonreía y ante la mirada de todo el piso del Bailando.

Charlotte volvió a demostrar que no tiene problemas en decir lo que piensa sin importar quién es, por lo que esta vez apuntó contra la nieta de la “diva de los almuerzos”.

Ante los comentarios de la hija de Mariana Nannis, fue el jurado Marcelo Polino quien interrumpió y sostuvo que era “mucho” lo que estaba diciendo sobre la actriz y conductora.

Hasta el momento Juana no dio declaraciones y sigue con sus almuerzos que salen al aire cada domingo por la pantalla de El Trece.