Juana Viale apuntó contra Charlotte Caniggia por faltar a su programa: “Que se puede esperar...”

Juana Viale regresó a la televisión el pasado domingo con su programa “Almorzando con Juana”, el ciclo que se emite por la pantalla de El Trece y en su momento fue de su abuela Mirtha Legrand. En su debut tuvo varias figuras públicas de distintos ambientes.

Estuvieron presentes el cantante L-Gante, el actor Luciano Castro, el conductor Darío Barassi y la periodista Luciana Geuna. Pero en la promoción de la primera mesa del programa también estaba Charlotte Caniggia, quien no asistió.

Juana Viale volvió a la televisión. Foto: instagram

La actitud de la hija de Mariana Nannis causó enojo en la conductora y en la producción del programa, además porque no se avisó con tiempo. Por lo que Juana no dudó en mostrar su descontentó al aire y dedicarle unas palabras a Charlotte.

Qué dijo Juana Viale sobre Charlotte Caniggia en su programa

Ni bien comenzó la nueva temporada de su programa, la nieta de Mirtha Legrand apuntó contra la mediática. “Les quiero contar que tenemos una ‘Mezasa’ digna de domingo para estar compartiendo con todos ustedes”, comenzó su presentación.

“Pero antes, cabe aclarar que nosotros estuvimos anunciando justamente nuestra mesaza con la prensa, pero la señorita Charlotte Caniggia no viene a la mesa hoy porque no se sentía de humor”, agregó.

Para luego manifestar su enojo contra el representante de la famosa por su trato hacia el equipo de trabajo. “El representante Fabián maltrató a toda mi producción y a todas mis productoras, porque la señorita se había comprometido a venir y no vino. Pero igual qué se puede esperar del burro más que una patada” comentó Juana Viale.

Días atrás cuando se grabó el programa fue su hermano Nacho Viale, el productor general del ciclo televisivo, quien habló con LAM sobre el tema. “Hay varias cosas que a mí no me gustan. Primero, creo que se le falta el respeto a un grupo de trabajo y las chicas (productoras del programa) estaban muy entusiasmadas hace varios días con ese tema. Segundo, que la persona que representa a Charlotte las ninguneó muchas veces a las chicas y después los llamados fueron demasiados alterados, con un tono de voz que no era el lugar”, expresó el productor.