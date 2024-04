Talleres: la situación de Bebelo Reynoso en Estados Unidos es insostenible y le buscan salida

El cordobés Emanuel Reynoso (28 años), figura en Talleres y quien tras su paso por Boca se fue al Minnesota United de la Major League Soccer (MLS), tensó al límite la cuerda en su relación en con el club dueño de pase, que le busca salida con un préstamo o al venta definitiva.

“Bebelo” se ausentó del Minnesota sin autorización y hasta este fin de semana no había regresado, informaron periodistas de EE.UU. en sus redes sociales, por lo que estaría en análisis su rescisión de contrato. El Minnesota le pagó a Boca cinco millones de dólares en 2020 para incorporarlo. Con el cambio de entrenador, el nuevo esquema no contempla jugar sin un armador clásico, y ese le quita más posibilidades al volante cordobés.

Bebelo Reynoso marcó ante Dallas, pero su equipo cayó en los penales (MUFC)

El ex Talleres se fue del país a fines de marzo y presumiblemente está en Córdoba. “Sé que los propietarios han invertido mucho en él, por lo que deben hacer lo que sea mejor para ellos, pero en el campo de juego simplemente tenemos que seguir adelante como si él no estuviera aquí, porque no lo ha estado en mucho tiempo”, sentenció una semana atrás el Michael Boxall, capitán del equipo de la MLS.

“Creo que ha tomado decisiones que muestran a todos aquí que no le importa demasiado el club”, añadió en referencia a sus reiteradas ausencias.

Bebelo Reynoso fue la figura del Minnesota United (MUFC)

EL MOTIVO DEL VIAJE DE BEBELO REYNOSO

Según se informó en Estados Unidos, “Bebelo” Reynoso viajó a la Argentina para una reunión aprobada por el equipo para obtener una “Green Card” o “Tarjeta verde” el 25 de marzo, pero no asistió a la reunión y permaneció en su país natal.

Emanuel Bebelo Reynoso, jugador del Minnesota en la MLS, exjugador de Talleres de Córdoba y de Boca Juniors.

Tener una “Tarjeta Verde o Green Card”, oficialmente la Tarjeta de Residente Permanent, permite vivir y trabajar permanentemente en EE.UU.