El Polaco volvió a ser noticia esta semana luego de que trascendiera la información de un terrible accidente en el que se vio implicado. Durante la madrugada del miércoles 9 de julio, la camioneta que trasladaba al equipo del músico sufrió un choque en la ciudad bonaerense de Avellaneda y causó enorme preocupación.

El accidente vial ocurrió en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Constitución. Según los testigos, la colisión se produjo entre una Mercedes Benz Sprinter ploteada con imágenes de El Polaco, y un Peugeot 208 azul. Además, fuentes policiales indicaron que el auto, que sufrió considerables daños, no tenía patente colocada por lo que se investiga si circulaba en condiciones reglamentarias.

Así quedó la camioneta de El Polaco tras el grave accidente que ocurrió en plena madrugada y preocupó a todos

También, según trascendió, no hubo heridos de gravedad. El personal del SAME acudió a la escena y asistió al conductor del vehículo, un hombre de 50 años, quien no necesitó traslado hospitalario y solo habría resultado con golpes leves.

Qué dijo El Polaco sobre el accidente de su camioneta

Para la tranquilidad de los fans, el artista resultó ileso ya que la camioneta Sprinter era utilizada por el equipo de músicos y asistentes de El Polaco pero, al momento del hecho, no viajaba ningún integrante de la banda en el interior.

Las fotos del accidente comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales y generaron una gran preocupación entre seguidores del cantante. Por lo que minutos más tarde, El Polaco publicó un mensaje en el que aclaró lo que pasó realmente con su camioneta.

“Hola a todos, ese auto chocó la camioneta de los músicos, a mí no me pasó nada ni a los míos tampoco. Aclaro para que no se digan falsas noticias, todo está bien”, escribió el artista en sus redes oficiales.

Tal como trascendió, la camioneta estaría asignada a tareas de transporte de instrumentos y equipamiento para los shows de El Polaco, por lo que ninguna persona de su equipo estuvo presente al momento del choque ni resultaron ilesos.