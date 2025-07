La peculiar historia del cordobés que se llama Carlos Tevez, pero es hincha de River

Córdoba y Carlos Tevez tienen una relación muy particular porque fue el escenario de su debut en Primera y el lugar de nacimiento de su ídolo Carlos “La Mona” Jiménez. Ahora, también es su lugar de trabajo como entrenador de Talleres, pero también es la residencia de su homónimo ya que un cordobés tiene el mismo nombre y apellido, pero es hincha de River y no de Boca.

Qué es una persona homónima

Una persona homónima es aquella que tiene la misma identificación que otra persona, aunque no sean familiares y, en la mayoría de los casos, ni se conozcan. Si bien el caso es bastante frecuente, en esta oportunidad, involucra a una figura del mundo del deporte y un fanatismo antagónico.

El Carlos Alberto Tévez cordobés tiene mismo nombre que el exfutbolista e ídolo de Boca. La identificación es, de por sí, bastante particular, pero también lo es que el cordobés es hincha de Instituto y River, el eterno rival de los Xeneizes.

Vecino de barrio General Bustos, Carlos es homónimo del exjugador ídolo de Boca.

Quién es el Carlos Tevez cordobés

Carlos Alberto Tevez nació el 14 de enero de 1946, en la ciudad de Córdoba. Sus padres, María Ernestina y Domingo, dejaron Santiago del Estero para buscar mayores oportunidades en la capital mediterránea. Ya ubicados en barrio General Bustos, tuvieron a sus dos hijos: Carlos y Norma.

El Apache de La Docta fue empleado público y operario en la firma automotriz de Fiat. Pero no fue hasta sus 50 años, trabajando para una empresa de mensajería, que empezó a conocer a su homónimo. Es que, el Tevez futbolista ya levantaba revuelo en la novena división de Boca Juniors, con solo 14 años.

Debut del futbolista en Córdoba, con la camiseta de Boca y frente a Talleres.

No fue hasta después de los 2000, cuando Carlitos ya había debutado profesionalmente en Boca Juniors, que su nombre empezó a sonar de otra manera. “Un día me mandaron a hacer una entrega y la secretaría se sorprendió cuando le dije mi nombre. Me acuerdo que gritó ‘Está Carlos Tevez’ y apareció un hombre que me confesó que era fanático del jugador y que tenía un nombre maravilloso”, recordó el Carlos cordobés en diálogo con Vía Córdoba.

Carlos Tevez y un legado que siguió

La vida de Carlos lo llevó a casarse y ser padre de tres varones. El mayor se llama Nelson; el menor, Nadir; pero, el hijo del medio recibió el nombre de Carlos Alberto Tevez. La particularidad es que, actualmente, tiene 40 años. Es decir, dos años menos que el exjugador de Boca.

“Le puse a mi hijo el mismo nombre, Carlos Alberto Tevez. Igualmente, fue un malentendido porque, cuando lo fui a anotar yo entendí que me preguntaban cómo me llamaba y la mujer del Registro Civil entendió que ese era el nombre de mi hijo y terminó quedando así”, contó Carlos.

La contemporaneidad de ambos permitió que Carlos Tévez -hijo- no pase desapercibido, sobre todo, para los fanáticos de Boca. “Mi hijo entró a la Fuerza Área, y se empezó a correr la bola que había un Carlos Alberto Tévez, y quedó reconocido por la mayoría de las autoridades por eso, por su nombre”, sumó.

Carlos Tevez: ¿Hay relación entre el cordobés y el futbolista?

Carlos Tevez, el futbolista, en realidad, nació bajo el nombre de Carlos Martínez el 5 de febrero de 1984. Llevó el apellido de su madre, Fabiana Martínez, porque su papá, también llamado Carlos, nunca le dio su identidad.

A los seis meses de vida, cuando ocurrió el accidente con el agua hirviendo, fue abandonado por su progenitora y se fue a vivir con sus tíos: Adriana y Segundo, a Fuerte Apache. Al tiempo, El Apache decidió cambiarse el apellido por el del hombre que lo crio y pasó a ser Carlos Alberto Tevez.

Respecto a una posible conexión familiar, el Carlos Tevez cordobés acotó: “Nunca sabremos si somos familia o no. Recuerdo que mi papá tenía un hermano que se había ido a vivir a Buenos Aires, y que a mi papá le daba miedo ir porque vivía con la familia en un barrio muy peligroso”.

Carlos Tevez en Alta Córdoba, frente a Independiente. (Prensa Independiente)

“No sé si su familia es de Santiago del Estero. La nuestra sí, pero en la provincia hay muchísimos Tevez”, recalcó y agregó: “No soy fanático de Carlitos, pero considero que es una buena persona porque ha ayudado mucho a su familia. Pero, en la cancha, era muy peleador”.

Lo cierto es que, ahora, Carlos Tevez suma una nueva conexión con Córdoba: su fanatismo por La Mona, su debut frente a Talleres, la amistad con Wanchope Ábila, ser entrenador del Matador y su homónimo de barrio General Bustos.