Carlos Tevez habló como entrenador de Talleres: “Vamos a hacer que la gente se sienta identificada”

Carlos Tevez dio su primera conferencia de prensa como entrenador de Talleres este miércoles 9 de julio. El evento fue junto al presidente Andrés Fassi en el Centro de Alto Rendimiento Amadeo Nuccetelli.

Miguel Cavatorta, director de comunicación del club, destacó “convicción, resiliencia, espíritu de superación, experiencia, capacidad y transparencia” en su nuevo entrenador. Por su parte, Fassi reconoció una situación atípica producto de la renuncia de Cocca.

Pero dejó de lado el escenario turbulento y focalizó en lo importante, desde su perspectiva: “Qué hacemos ante estas situaciones”. Y luego aplaudió que el nuevo entrenador aceptara previo a la primera fecha y no en la tercera jornada del torneo.

Talleres: Carlos Tevez reveló cómo fue el llamado de Andrés Fassi

Por su parte, Tevez recordó su martes 8 para representar la alegría que le significa estar en Talleres: “Ayer, después del llamado de Andrés al mediodía, saqué pasaje a las 19 para estar hoy en el entrenamiento. Fíjate si no confío en este plantel como para dejar a mi mujer y mi hijo en las vacaciones”.

Pero el entusiasmado entrenador busca “tranquilidad” y dar “pasos cortos y firmes y estoy feliz porque estoy como en mi casa”. Respecto al plantel, dijo que “va a estar quien quiera estar”. “El escudo está por encima de cualquier nombre. El que quiera que se suba al barco y vamos a hacer que la gente se sienta identificada con este Talleres”, sostuvo.

Sin embargo, no opuso resistencia en el caso de que jugadores como Juan Carlos Portillo o Matías Galarza Fonda quieran salir. River mostró interés en ambos y hay negociaciones en curso, que Fassi no negó.

Qué busca Carlos Tevez en su Talleres

“Vamos a buscar que Talleres sea protagonista de menor a mayor y pensamos en volver al ADN de aguerrido y molesto", adelantó sobre los elementos que persigue en su nuevo equipo. En otro apartado, rememoró aquel conjunto que si no ganaba jugando, lo hacía “corriendo, metiendo huevos y transpirando la camiseta”.

“No me gustaba jugar contra Talleres porque era un equipo aguerrido. No te daban espacios y si tenía la pelota no te dejaba jugar. Y voy a buscar eso. Luego vamos por lo lindo”, explicó.

Por qué Carlos Tevez aceptó la propuesta de Talleres

El exdelantero reveló que tuvo diferentes ofertas mientras estuvo fuera de las canchas. Pero aceptó la propuesta de Talleres porque lo “movilizó su estructura, su disciplina y sus jugadores”.

Además, se mostró feliz de volver a Córdoba, pero por motivos futbolísticos y no de entretenimiento. “Estoy y me siento como en mi casa, que no es fácil ni se consigue en todos lados”, recalcó.

Más allá de la proximidad del encuentro con San Lorenzo, Tevez analizó que en Rosario Central e Independiente sus equipos fueron de contragolpe. En su currículum destacó que lo mejor de un entrenador es “adaptarse a los jugadores que tiene, sin hacer cosas que no tienen sentido”.

De cara a los últimos entrenamientos contra San Lorenzo, Tevez contextualizó en las últimas dos prácticas previas a los encuentros les gusta realizarlas por la mañana. “Practicamos activación muscular y pelota parada”.

Actualmente, no sabe si contará con Portillo o Galarza Fonda en su ciclo y aún no pudo conversar al respecto con Fassi. “Se verá en las próximas horas, pero no me preocupo porque confío en este plantel”, concluyó de cara a las ofertas que pueden llegar en este mercado de pases.

Por último, le preguntaron sobre el punto más fuerte y el más debil de Talleres. “Es un equipo que llegaba con muchos jugadores aunque le costaba definir. Y cuando lo atacaban sufría muchísimo y hay que encontrar esa solidez que le permita a los delanteros definir tranquilos”, respondió. sobre el elemento que le dará otro aspecto al Matador.

“Estoy contento, déjenme llegar y nos vemos en Córdoba”, expresó ante los micrófonos de ESPN y los medios que lo recibieron en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza en el mediodía del 9 de julio.

Previo a dirigirse al Aeroparque Jorge Newbery para tomar su segundo vuelo con destino a la ciudad, que es su nuevo hogar, el exdelantero se mostró “ilusionado” y analizó la oportunidad que se le presentó como entrenador.

“Me llega en un momento de mucha tranquilidad, la verdad que estoy muy contento”, concluyó el profesional que inició su tercer ciclo como entrenador en el fútbol argentino desde este viernes 11.