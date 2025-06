Talleres ya está de lleno en la pretemporada conducido por Diego Cocca, quien todavía no sabe a ciencia cierta con qué plantel podrá contar para el Torneo Clausura, en el que la T debe despegarse de una incómoda situación en la tabla, en la zona de descenso.

Más allá del regreso de jugadores por la repesca, con el caso del colombiano Luis Miguel Angulo (aún no se sabe si se quedará), el enganche Luis Sequeira y el delantero David Romero, quien aún no se reintegró; no llegaron refuerzos. Y sí hubo una baja inesperada en el plantel.

Diego Cocca ya dirige a Talleres. Asumió este miércoles por la mañana ante el plantel, en el Card.

Es que por el golpe que sufrió Rick Morais en la naríz durante la práctica del miércoles y por un encontronazo con el paraguayo Matías Galarza Fonda; el brasileño debió pasar por el quirófano ya que se trata de una fractura de tabique nasal.

Talleres y su partido en Brasil por Copa Libertadores. (Prensa Talleres).

El extremo brasileño encarará la recuperación de al menos dos semanas, y volverá a entrenar con una máscara para no correr riesgos. Se perderá los tres partidos de pretemporada.

El debut de Talleres en el Clausura será en principio, el 13 de julio ante San Lorenzo, con lo que Rick llegaría con lo justo, más allá de perderse casi la mitad del trabajo junto a sus compañeros.

LOS REFUERZOS QUE BUSCA TALLERES

Un “9”, un extremo, un zaguero de experiencia y un volante. Los puestos que el Talleres de Cocca planea cubrir. El goleador Braian Romero, Sebastián Villa, el zaguero Lisandro López y Guillermo “Pol” Fernández son los nombres de peso que están dando vuelta. Por ahora, sin avances.

Braian Romero, el goleador de la noche en Liniers.

Como así tampoco hay confirmaciones sobre Guido Herrera, Gastón Benavídez y Emanuel Reynoso; tres de los que al parecer figuraban en la lista de prescindibles. “Hay jugadores que cumplieron su ciclo”, aceptó Andrés Fassi en su momento. Sin embargo, hasta aquí el único que se fue es Cristian Tarragona, quien pasó a Unión de Santa Fe.