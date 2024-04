Talleres: el explosivo Caruso Lombardi y qué le diría a Fassi por la pelea con AFA

Enfrentado desde hace tiempo con la conducción de Claudio Tapia en AFA, pelea que se acentuó cuando era técnico de Belgrano, Ricardo Carusso Lombardi se involucró en la tensa disputa entre el círculo íntimo de Chiqui y Talleres y Estudiantes de La Plata, clubes a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), en la visión de sus presidentes, Andrés Fassi y Juan Sebastián Verón, respectivamente.

“Salieron todos los equipos del interior poniendo ‘No a las SAD’. Están obligados. No es natural. Te dicen ‘No a las SAD’. No querés SAD pero no le pagás a nadie. Y hay varias Sociedades Anónimas encubiertas”, indicó Caruso en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Caruso Lombardi dirige en Uruguay, primera primera experiencia en el exterior (Prensa MM)

Ante los ataques desde AFA para Talleres y Fassi, en tono amenazantes y provocativos, el entrenador reveló que le diría al presidente Albiazul a modo de consejo. “A Fassi lo felicito. Cada uno tiene que morir con la suya. Hace las cosas como corresponde en Talleres. Cuando vos queres hacer las cosas bien y no te dejan, es problema de los demás. Te quedas con la mente tranquila. No hay que meterse en ninguna mugre”.

El presidente de Talleres Andrés Fassi en el predio del club en entrevista exclusiva

Y ante la pregunta de cómo se puede hacer frente a esta situación, fue tajante: “Si vos no estás alineado con AFA te borran del sistema. Te liquidan. Te mandan al descenso. En la previa de las elecciones presidenciales en el país, obligaron a los clubes a decir a quién había que votar. Y les salió mal. Peridieron y tienen este poder, imaginate si ganaban.

EL APOYO DE CARUSO A GIROTTI

Talleres no logró clasificar a cuartos de final de Copa de la Liga al empatar con Independiente, con un gol de Federico Girotti anulado sobre el final a instancias del VAR. El delantero estalló en furia y arremetió contra AFA y en especial con Pablo Toviggino, el tesorero y lugarteniente de Chiqui Tapia que fustiga al club Albiazul en redes sociales.

“¿Por qué salió a pedir disculpas Girotti? Le dijeron que le iban a dar 100 fechas, que no jugaba más. ¿Qué estamos haciendo con este fútbol? Está todo permitido”, lamentó el DT, que desde su salida de Belgrano no volvió a dirigir en el país, y ahora es técnico en Uruguay.

Federico Girotti mira el gesto del árbitro que anula el gol. (Federico López Claro / La Voz)

Caruso había salido al cruce en su cuenta personal en X (ex Twitter), al publicar “Querido Toviggino te apoyas en tu página Doble A, no te preocupes x mi „ a vos te tienen Nock out Veron , Fassi , , girotti ,Scioli y las Sad , próximamente JAVIER MILEI , te va a atender , yo el juicio ya te lo gané, voy x el camino correcto, no el de los bolsos que dijo un dt”.