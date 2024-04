El presidente de Instituto opinó sobre las SAD, el modelo que apoya Andrés Fassi

En medio de una semana marcada por una nueva polémica entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el presidente de Talleres, Andrés Fassi, por el tema de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), el de Instituto opinó al respecto.

INSTITUTO: QUÉ DIJO CAVAGLIATTO SOBRE LAS SAD

Juan Manuel Cavagliatto habló como líder de la actual gestión de la entidad de Alta Córdoba y fue firma en cuanto a su postura. “Nosotros nunca cambiamos la idea ni el concepto. Estamos convencidos que vamos a seguir siendo club”, dijo en diálogo con A la cancha.

El presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto está confiado con el plantel que jugará la Liga Nacional y la Liga Sudamericana. (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

En este sentido, se manifestó sobre la discusión nacional que inició con la posible inclusión de las Sad mediante la primera “ley ómnibus”. “No estoy de acuerdo con el debate, pero si lo tenemos que hacer lo vamos a hacer como club y defenderlo”, anticipó.

PRESIDENTE DE INSTITUTO HABLÓ DE LA POSTURA DE FASSI Y LAS SAD

Luego, detalló que no está de acuerdo “con el gerenciamiento ni con las sociedades anónimas” y opinó: “No me preocupa lo de Fassi. Cada uno tiene su lineamiento de gestión y lo respetamos, pero no nos preocupa. Somos un gran equipo de trabajo y 37 mil socios”.

Garro, Scioli, Fassi y Santillán, la imagen que motivó a Toviggino a un nuevo ataque en redes sociales. (@@danielscioli) Foto: Twitter

Ya en el ámbito de la masa societaria, Cavagliatto lo definió como “muy importante en la estructura” y en Instituto “forman entre un 60 y 70 por ciento de los ingresos, sumado a los recitales y los aliados estratégicos”.