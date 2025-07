Si el primer semestre fue un carrusel de emociones y situaciones discordantes para Talleres y su gente, esta segunda parte del año tuvo en una semana un verdadero torbellino, por la renuncia de Diego Cocca, los reclamos y la llegada de apuro de Carlos Tevez como DT. En ese contexto enfrenta a San Lorenzo, por la primera fecha del Clausura, y perdía 1 a 0. Gol de Alexis Cuello apenas iniciado el partido. Lo empató por Luis Sequeira, antes del descanso. Y a los 40 del complemento desniveló el “Cuervo”, por gol en contra de Juan Camilo Portilla.

Sin refuerzos, más allá de la repesca de Luis Angulo y Luis Sequeira, Talleres se mide ante un San Lorenzo también sin caras nuevas, por sus apremios económicos. Y para los Albiazules la premisa es sumar todo lo que se pueda y de entrada, para salir de la zona de descenso en la tabla anual. En su presentación, Tevez puso triple enganche en escena: Ruben Botta, Emanuel Reynoso y Luis Sequeira.

Carlos Tevez durante su presentación como nuevo DT de Talleres, junto al presidente Andrés Fassi. (José Gabriel Hernández / La Voz)

TALLERES EMPEZÓ MAL

No se habían acomodado en el campo de juego todavía, y ya Talleres estaba en desventaja. Apenas tres minutos iban, pase filtrado, mal cierre de Juan Rodríguez y definición exquisita de Cuello por sobre la salida de Guido Herrera. Gol de la visita y murmullo creciente en las tribunas.

¡GOLPEÓ EL CUERVO! Gran definición de Alexis Cuello que la picó y puso el 1-0 de San Lorenzo sobre Talleres en la fecha 1 del #TorneoClausura.



— SportsCenter (@SC_ESPN) July 11, 2025

Con Talleres gopeado, San Lorenzo estuvo cerca del segundo y Guido debió esforzarse ante una bomba de Vombergar. Y la impaciencia se hacía notoria en el público Albiazul.

Pero el equipo de Tevez encontró un gol como inyección anímica. Ya en tiempo adicionado ante del descanso, se tuvo fe Luis Sequeira y su remate desde fuera del área sorprendió a Gill, con la pelota por encima de su cuerpo por el pique, para el 1 a 1. Alivio en el Kempes.

¡GOL DE LA T! Sequeira sacó un disparo potente que Orlando Gill no pudo contener y Talleres se pone 1-1 vs. San Lorenzo antes del final del PT.



— SportsCenter (@SC_ESPN) July 11, 2025

Y AL FINAL TALLERES TERMINÓ SIN NADA

En la segunda parte Talleres no mantuvo el envión. Sequeira no encontró socios, ni con el ingreso del colombiano Angulo. Y un San Lorenzo al que no le sobra nada pareció conformarse rápido con el empate.

¡¡TONGA GOL!! Hernández y un cabezazo imposible para el 2-1 de San Lorenzo vs. Talleres en el #TorneoClausura.



— SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2025

Pero sobre el final encontraría una jugada fortuita, en un tiro libre con veneno del ingresado Reali. Saltó Hernández para cabecear pero el que terminó impulsando la pelota a la red fue el colobiano Portilla, lejos del intento de Herrera. Derrota para Talleres, cuando el empate podía ser un punto de partida. Y demasiada preocupación en el Kempes.

ASÍ LLEGA TALLERES

Sin el “Sicario” Juan Carlos Portillo, quien no estaría a pleno desde lo físico, y además tiene un pie en River. Sin Miguel Navarro, porque el lateral viajó al exterior por su reciente paternidad. Sin Gastón Benavídez, a préstamo al Atlético Paranaense. Además de Valentín Depietri (suspendido) y Rick Morais (se restablece de la operación del tabique fracturado). Son numerosas las bajas para Tevez.

Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda. Ambos son pretendidos por River y Talleres debuta este viernes. Tevez los convencerán de que sigan.

Tantas que debió incluir entre los concentrados, y con grandes chances de ser titular a Juan Gabriel Rodríguez, el zaguero al que Cocca anunció que no tendrían en cuenta. Y con él, reorganizar la defensa que jugó con eljuvenil Matías Gómez de lateral derecho (es volante central) y Augusto Schott sobre la izquierda, con perfil cambiado.

La primera nómina de convocados por Carlos Tevez para enfrentar a San Lorenzo (Prensa Talleres).

Arriba el “Apache” tiene más para elegir. Rubén Botta y Luis Sequeira formarían el tandem creativo, y lo sumó a Bebelo Reynoso, para abastecer a Federico Girotti. Con la prórroga en el mercado de pases, se habla de que llegará el “9″ y será extranjero, y que el marcador central que busca la T es argentino pero juega afuera.

CÓMO VIENE SAN LORENZO ANTE TALLERES

Se fue Miguel Ángel Russo a Boca, y se llevó consigo a Malcom Braida, el ex Instituto. Y el vasco Iker Muniain se retiró del fútbol. Bajas de peso para este San Lorenzo, muy complicado desde lo económico y lo institucional. Y que aún así llegó a semifinales en el Apertura.

📋 Lista de convocados para enfrentar a Talleres.



Agustín Ladstatter está suspendido por ser expulsado en la final de la Reserva, del último fin de semana. pic.twitter.com/1tkHm6Eksa — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 10, 2025

Lo dirige ahora Damián Ayude, promovido de la Reserva, y viene con el envió de haber clasificado a octavos de final en Copa Argentina, al superar a Quilmes por penales. Su fuerte es la defensa, que mantuvo casi inalterable, y su dupla de ataque impone respeto con Andrés Vombergar y Alexis Cuello, quien estuvo en el radar de Talleres.

FORMACIONES DE TALLERES Y SAN LORENZO

Talleres: Guido Herrera; Matías Gómez, Juan Rodríguez, Santiago Fernández y Augusto Schott; Juan Camilo Portilla y Matías Alejandro Galarza; Rubén Botta; Luis Sequeira y Emanuel Reynoso; Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.

San Lorenzo: Orlando Gill; Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández y Elías Báez; Francisco Perruzzi, Nicolás Tripichio y Manuel Insaurralde; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.