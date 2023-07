Así está hoy de grande Alí, el hijo menor de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela

La relación de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela terminó hace unos años, pero es una que difícilmente ambos puedan olvidar. Es que, fruto del vínculo sentimental que los unió del 2005 al 2014, nacieron dos de los tres hijos de Juana: Silvestre y Alí Valenzuela. Recordemos que antes la nieta de Mirtha Legrand había tenido a su hija Ámbar en el 2003, fruto de su noviazgo con el músico Juan de Benedictis, hijo de Piero.

Mientras que Ámbar ha ganado un mayor espacio público a sus 20 años, sus hermanos mantienen un perfil bajo, en parte debido a que todavía están en la adolescencia. Mientras que Alí tiene once años, Silvestre tiene sus 15 cumplidos. En particular, fue el menor quien llamó la atención de los seguidores de Juana, quienes no pudieron creer lo crecido que está el joven.

Así está Alí, el hijo menor de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela

A pesar de que Juana siempre ha buscado mantener un perfil bajo para sus hijos, en ocasiones ellos han sido protagonistas de fotos junto a sus padres. Esto siempre es objeto de interés de los seguidores de la famosa, quienes se sorprenden al comprobar lo crecidos que están los pequeños y el estirón que pegan año tras años.

Alí Valenzuela, el hijo menor de Juana Viale Foto: Instagram

Este es el caso de Alí, el menor de los hijos de Juana Viale. El bisnieto de Mirtha Legrand, que el pasado 16 de marzo cumplió los 1, sorprendió a todos por lo grande que está. Esto pudimos notarlo el año pasado cuando acompañó a su madre y a su hermano Silvestre en la séptima edición local del festival Lollapalooza.

Además de sorprender por su crecimiento, el joven también se llevó las miradas por su temprano estilo del estilo al combinar un look “hippie chic”, mostrándose muy contento de ser parte del evento. Para la ocasión, el joven lució un pantalón fucsia, combinado con una remera estampada y un chaleco de corderito, este último bordado con flores.

Si bien ni Juana ni Gonzalo suelen poner al frente a sus hijos, a través de sus redes sociales, Valenzuela compartió una foto del pequeño a propósito del más reciente cumpleaños de Alí, en marzo. En ella, aparece junto a su hermano Silvestre. También está Anka, la pequeña que el chileno tuvo con María Gracia Omegna.

“Ya son 11 años aprendiendo de tu imaginación, tu simpleza, tu amor por los demás. Potito mío. ALI de mi corazón”, escribió Valenzuela en aquel momento. Se trata, sin embargo, de una foto de hace tiempo ya que Silvestre aparece con el pelo más largo y con decoloración rubia, un estilo distinto al que le conocemos hoy en día.