La dura enfermedad de Florencia, la hija de Tití Fernández: “Durante dos años...”

En septiembre de 2016, Tití Fernández protagonizó una entrevista muy especial. Esta vez no fue él quien hizo las preguntas, sino que se sentó del otro lado: su hija Florencia, también periodista, lo entrevistó para su programa digital y juntos compartieron un momento íntimo y emotivo que conmovió a todos los seguidores del querido cronista deportivo.

Durante la charla, Tití habló de su trayectoria, de su sueño de actuar en televisión y de su posible retiro del campo de juego después del Mundial de Rusia 2018. Pero también se abrió sobre uno de los episodios más difíciles de su vida: la enfermedad que enfrentó Florencia durante dos años.

Tití Fernández habló sobre su hija.

La historia inspiradora de Florencia, la hija de Tití Fernández

En un pasaje de la entrevista, el colega de Florencia le preguntó directamente a Tití qué sentía por su hija. El periodista no dudó y, con la voz quebrada, respondió: “Estoy orgulloso de esta niña, que está haciendo una linda carrera. Estudió, labura, tiene su casa. Tiene valor lo que está haciendo”.

Tití Fernández sobre la enfermedad de su hija Florencia.

Y luego agregó, con emoción: “Después de haber atravesado una enfermedad de mier… que la tuvo durante dos años, es una triunfadora de la vida”. Con esas palabras, Tití se refirió al cáncer de mama que Florencia enfrentó a los 27 años.

No era la primera vez que el periodista hablaba de ese tema en público. En marzo de 2014, ya había contado en televisión cómo ese episodio lo marcó profundamente. “Esto me enseñó que cuando se presenta una dificultad, como me tocó a mí, hay que encararla, que no queda otra”, reflexionó entonces.

La emotiva despedida de Tití Fernández (Captura)

El respeto, la admiración y el cariño entre padre e hija quedaron en evidencia durante toda la entrevista. Tití, siempre cercano y espontáneo, se mostró orgulloso del presente de Florencia, quien no solo construyó una carrera sólida como comunicadora, sino que lo hizo luego de superar una de las pruebas más duras de su vida.