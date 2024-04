Coti Romero tuvo un mano a mano con Laura Ubfal en el debate de Gran Hermano: “Sos una furiosa más”

Coti Romero fue eliminada nuevamente de Gran Hermano tras tener el 58,8% de los votos. Con ello deja atrás una casa con el posible declive de los Bro, la rabia de Furia y las tensiones a flote.

Con este panorama, la hermanita pasó por el debate de panelistas para explicar sus estrategias. Sin embargo, en medio de la conversación tuvo un mano a mano con Laura Ubfal por sus dichos hacia ella.

Cómo fue la disputa entre Laura Ufbal y Coti Romero

En principio, Sol Pérez le entabló a la última eliminada que no debió mostrarle su jugada a Juliana al ni siquiera saludarla al entrar. Ahí, Coti Romero sentenció que no le gustaba jugar de esa forma y que ella quería que los Bro jugaran para ella.

Coti Romero en el debate de analistas en Gran Hermano. Foto: Telefé

“No es mi estilo jugar así tranqui. Pude haber intentado pero no me hubiese salido. Pero también siento que fui muy fiel a lo mío (...) Yo quise jugar con los chicos pero nunca iba a jugar para ellos”, explicó la hermanita.

Ahora bien, cuando Gastón Trezeguet advirtió que la hermanita habría enamorado a los Bro, Romero quiso aclarar su relación con Bautista. “He pedido psicólogo muchas veces justamente por eso y he hablado con las chicas (...) Uno no decide que sentir”, destacó Romero.

Tras estos comentarios, Laura Ubfal decidió opinar sin ningún tipo de filtro contra la exjugadora de Gran Hermano. Ahí, la acusó de ser falsa en su juego por no ir de frente y de intentar estar con todos los hombres de la casa.

“Prefiero una mujer que te diga las cosas en la cara que una mujer que vaya por la atrás, que intente con todos los hombres en la casa. Que seas falsa. Eres falsa en tu juego. Ya lo hiciste en la edición pasaste”, sentenció la analista, provocando la furia de Coti Romero.

Finalmente, cuando la hermanita comenzó a preguntarle cuál era la estrategia que había usado nuevamente, la panelista no la dejó hablar. Esto hizo que Coti Romero no aguantara más y arremetió contra ella: “Sos una furiosa más Laura, no dejas hablar igual que Juliana”.