Julieta Prandi con licencia psiquiátrica tras recibir una multa millonaria por parte de su exmarido

Julieta Prandi es una de las conductoras y actrices más queridas de la pantalla, y esto se debe a la amplia trayectoria que marcó frente a las cámaras de televisión, desempeñando roles que perduran en la memoria de sus fanáticos. Aunque su presencia comenzaba a ser más continua, ya que trabajaba en un programa radial junto a Mariano Peluffo y gozaba de la satisfacción por publicar el ‘catártico’ libro: “Yo tendría que estar muerta”, volvió a ocurrir otra desgracia que la llevó a tomar distancia de los medios.

Y se trata precisamente del giro judicial que tomó el caso de la denuncia que emitió hace varios años contra Claudio Contardi, su ex marido, por la cuota alimentaria de los dos hijos que tienen en común, violencia familiar y abuso sexual, en la cual fue multada por hablar públicamente de su caso y deberá pagar 800mil pesos.

Julieta Prandi lanzó su libro: una novela inspirada en su tormentosa relación con su ex marido Foto: Instagram

Esto ocurrió luego de que su ex pareja se acercara al juzgado con una lista de todas las ocasiones en las que ella habló de su conflicto judicial, y en consecuencia, Julieta Prandi pidió una licencia psiquiátrica ya que está “sobrepasada por la situación que están atravesando sus hijos”, según le informó a Guido Zaffora.

Cómo fue la tormentosa relación de Julieta Prandi con su ex marido

En varias oportunidades, la modelo recordó cómo fue la experiencia que vivió junto a su ex pareja: “Venden esa imagen de perfección, del compañero, que te ayuda, acompaña y asiste, y dentro de las cuatro paredes son un monstruo”, aseguró en una entrevista con Vero Lozano.

Julieta Prandi durante su relación con Claudio Contardi. Foto: web.

“Cuando finalmente te das cuenta no sabes a quién pedirle ayuda ni cómo. No se te ocurre cómo salir”, expresó con angustia. “Cuando yo le pido el divorcio había estado un año planeándolo, porque esperé a vivir más cerca, donde no quedase atrapada. Todo era parte del plan, estabas lejos, él te llevaba a todos lados, porque mirá si me pasaba algo en la Panamericana con un bebé y un chiquito de 4 años, parte del mismo plan, alejarte, separarte de tu gente”, explicó.