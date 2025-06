La polémica reacción de Lali Espósito cuando escuchó el tema de su expareja en La Voz Argentina 2025

La Voz Argentina 2025 ya comenzó y todos los días brilla en la pantalla de Telefe con la conducción de Nico Occhiato y con los diferentes concursantes de todo el país que buscan conquistar con su voz a los coaches: Miranda!, Luck Ra, La Sole y Lali Espósito.

Estas dos últimas llevan varias temporadas en el programa de talentos y cada vez demuestran su compromiso, cariño y trayectoria para enseñar a los participantes que eligen su equipo.

Lali sigue cosechando éxitos en su carrera, mientras en paralelo está de gira con su último álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”. El mismo que presentó en dos estadios Vélez repletos. En la gala del domingo se volvió viral por la reacción insólita que tuvo cuando se presentó una participante.

La Voz Argentina 2025

En el programa están en la etapa de audiciones a ciegas, por lo que los participantes cantan mientras el jurado está de espalda, y estos deben elegir antes de que termine la canción.

La indirecta de Lali Espósito a un ex en La Voz Argentina 2025

Celeste López, la participante, interpretó la canción “Para siempre” de Benjamín Amadeo. Mientras esta cantaba, Lali disfrutó de la interpretación, pero no tocó el botón. Por su parte, Miranda! y La Sole si giraron sus sillas esperando que la concursante elija entre ellos.

“Ay es que no me di vuelta porque cantaste un tema de un ex”, comentó Lali Espósito divertida. Luego, la artista aclaró que no era cierto y dijo: “Mentira, lo amo a Benja, un beso”.

El comentario de Lali no pasó desapercibido y Benja Amadeo se pronunció en redes sociales. “Para siempre en La Voz”, escribió con orgullo de escuchar su tema.

“Celeste ganó”, agregó en otra publicación celebrando el pase de la participante que eligió su tema.

Sin embargo, el cantante no dijo nada de la chicana de Lali Espósito, por lo que no se sabe si es de buena onda o lo dijo en serio. Los artistas tuvieron un romance de cinco años.