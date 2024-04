Julieta Prandi se animó a incursionar en otras ramas del arte. Esta vez, la actriz apuesta por la literatura en “Yo tendría que estar muerta”, su primer libro. La novela cuenta parte de su historia de violencia de género con su ex marido. Su protagonista es una conductora de televisión que está atrapada en una relación muy oscura y debe atravesar un infierno para ser libre y recuperar su vida.

“Desde el abismo más oscuro, donde la desesperación ahoga cada respiro, surge esta historia basada en hechos reales”, dice la descripción de “Yo tendría que estar muerta” que compartió la propia Julieta Prandi en sus redes. Según la actriz, “va más allá de ser un simple libro; es un grito de valentía en el silencio ensordecedor de lo inimaginable”. Asimismo, lo definió como una “odisea de resiliencia y esperanza”.

Julieta Prandi lanzó su libro: una novela inspirada en su tormentosa relación con su ex marido Foto: Instagram

Con el lanzamiento oficial de su primer libro, Julieta Prandi explicó qué fue lo que la llevó a elegir este título tan crudo y honesto para esta novela. “Es muy fuerte, pero salió de mi boca, de mis entrañas, charlando con mi editora, una tarde en su casa y hablando de la idea de escribir un libro, de mi experiencia y de la historia de los personajes, pronuncié esas palabras, lo hice naturalmente y me dijo: ‘ese, es el título del libro’”, reveló en una entrevista para Infobae.

Luego, contó detalles acerca de la historia de esta novela y las primeras devoluciones de las mujeres que han vivido experiencias similares y leyeron su libro. “Las hace sentir que están representadas, más empoderadas y libres, y sobre todo con voz”, aseguró.

Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi.

La actriz que hoy disfruta del amor con Sebastián Ortega confesó que en aquel entonces vivió un calvario. “Estaba aterrorizada, amenazada mis hijos y yo, mi familia, mis amigos. Llegué a estar encerrada en mi casa sin documentos y sin teléfono”, señaló.

También sostuvo que, gracias a ser famosa, logró sobrevivir y que su historia no terminara en femicidio. “En definitiva, sé que si no hubiese tenido un trabajo que me hizo conocida creo que sí, que estaría muerta. A mí me salvó en ese momento que la gente supiera quién era yo”, aseguró.

Cómo fue la tormentosa relación de Julieta Prandi con su ex marido

Hace varios años, Julieta Prandi decidió separarse y pedirle el divorcio a su ex marido, Claudio Contardi. Además, le inició una causa por abuso sexual y amenazas aunque hasta el día de hoy sigue sin resolverse y continúa a la espera de que se concrete una fecha de juicio.

Julieta Prandi y Claudio Contardi

En varias oportunidades, la actriz recordó cómo fue su tormentosa relación. “Venden esa imagen de perfección, del compañero, que te ayuda, acompaña y asiste, y dentro de las cuatro paredes son un monstruo”, aseguró Julieta Prandi sobre su ex marido y el patrón de varones violentos en una entrevista con Vero Lozano.

“Cuando finalmente te das cuenta no sabes a quién pedirle ayuda ni cómo. No se te ocurre cómo salir”, recordó la actriz sobre el momento que decidió separarse. “Cuando yo le pido el divorcio había estado un año planeándolo, porque esperé a vivir más cerca, donde no quedase atrapada. Todo era parte del plan, estabas lejos, él te llevaba a todos lados, porque mirá si me pasaba algo en la Panamericana con un bebé y un chiquito de 4 años, parte del mismo plan, alejarte, separarte de tu gente”, explicó.