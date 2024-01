La fuerte confesión de Ana Paula Dutil sobre su depresión y la separación de Emanuel Ortega: “Me hundí profundamente”

En una sincera conversación con LAM (América TV), el programa de Ángel de Brito, Ana Paula Dutil reveló detalles sobre su lucha contra la depresión y su separación de Emanuel Ortega, actualmente en pareja con Julieta Prandi. La expareja estuvo junta durante 20 años.

“Con Emanuel estuve 20 años, costó digerirlo, yo me sentía sola, todo lo veía negro, mis pensamientos eran muy oscuros. Fue un desgaste de la pareja, yo lo quiero mucho a Emanuel y él también”, expresó Ana.

La separación de Emanuel fue muy dura para Ana Paula. Foto: Gentileza

La batalla de Ana Paula Dutil contra la depresión

Ana Paula también abordó su lucha contra la depresión, destacando que comenzó años antes de la pandemia y no fue diagnosticada ni tratada adecuadamente. “Durante la pandemia me separé, viví diez años afuera con mi ex y fue todo junto porque me separé en Miami y me volví con mis hijos. Llegar acá fue peor, me hundí profundamente”, compartió.

La depresión afectó profundamente a Dutil, quien describió cómo su vida se vio afectada: “No me diagnosticaron depresión. Yo no me daba cuenta, después sí, pero ya no tenía fuerzas para hacer las cosas que me decían que tenía que hacer”.

Ana Paula y Emanuel estuvieron juntos más de 20 años. Foto: Gentileza

La situación empeoró con el uso del alcohol como un intento de escape: “Lo único que quería era estar en la cama, dormir, y para eso tomaba alcohol, se convirtió en una adicción y fui a grupos. En ese momento yo no sentía empatía, solo quería dormir”. Ana Paula reveló que estuvo internada por ser considerada un riesgo para sí misma.

La vez que Julieta Ortega le salvó la vida a Ana Paula Dutil

En otro giro de la historia, Julieta Ortega, ex cuñada de Ana Paula, compartió en el programa PH, Podemos Hablar (Telefe), el día que le salvó la vida a su excuñada durante un intento de suicidio: “Ella estaba pasando por una depresión muy grande y contó que tuvo un intento de suicidio”.

Julieta describió la difícil situación durante la pandemia: “Una mañana no contestaba y lo llamé a mi hermano. Ahí llamamos a la policía y le tiraron la puerta abajo. Se había tomado una bolsa llena de pastillas, pero estaba con vida. Lo estaba planeando hacía días”.

La actriz destacó la complejidad de la depresión y la importancia de buscar ayuda. “Es muy difícil la depresión para el que la pasa, porque es algo químico y no hay nada que te digan que te pueda hacer salir de ese estado. Y la gente que está cerca se siente muy frustrada porque nada de lo que hagas es suficiente”, expresó Julieta.