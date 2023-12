Big Apple, Manzana de Gran Hermano 2024, habló de la salud mental y el apoyo de su novia en ese duro momento

Comenzó una nueva edición de Gran Hermano y los fanáticos del programa están pendientes de cada cosa que pasa para comentar en las redes sociales y mostrar su apoyo o no a los participantes del reality. Manzana, también conocido como Big Apple, se convirtió en uno de los más queridos tanto adentro como afuera de la casa.

En la gala de domingo, Santiago Del Moro anunció quien fue el primer eliminado del reality por decisión de la gente, los encargados de votar y elegir a sus favoritos dentro del juego. Además, el público pudo conocer más en profundidad las historias de varios participantes. Entre ellos, Big Apple quien protagonizó uno de los momentos más emotivos del programa.

A lo largo de la primera semana dentro de la “casa más famosa del país”, los participantes ya fueron mostrando sus distintas personalidades e historias de vida para que el público conozca. Por su parte, Manzana, el oriundo de Tucumán, abrió su corazón ante sus compañeros y contó detalles de su lucha contra la depresión.

Manzana contó su dura experiencia con la salud mental

El cantante de RKT, Manzana o Big Apple como le dicen todos, confesó el momento que atravesó cuando lanzó su tema y comenzó a recibir mensajes tanto buenos como malos: “Imagínate yo, gordito, ¿me entendés? La gente ya de ahí me tomaba de punto”.

Al referirse a los comentarios que leía, contó que se centraba en los malos: “Me empezaba a quebrar, y trataba de entender por qué la gente es así de mala. Después que volví de Ibiza no me sentía feliz. Sí, estaba de fiesta y qué sé yo, pero no me sentía feliz. Ahí me di cuenta de que me sentía vacío”.

Esa situación llevó a que buscara un psiquiatra para poder canalizar sus miedos, inseguridades y sentimientos: “Lograba abrirme y contarle lo mal que yo me sentía, ahí yo hice el click en mi cabeza: o ser feliz yo mismo de vuelta, o hundirme en eso”.

Al acordarse de su novia Luciana Macías, habló entre lágrimas: “Ella estaba bancando un montón de cosas malas que no entendía, porque ella es más chica que yo. A veces ni yo sabía cómo explicarle cómo me sentía”.

La pareja se muestra muy enamorada en redes. Foto: Instagram

Por último, resaltó la importancia de confiar en uno mismo y mostrar los sentimientos: “Tienen que ser fieles a lo que ustedes saben que son como personas. Es importante sentirse bien con uno mismo, aunque suene egoísta. Cuando yo me empecé a enfocar en mí mismo, a entrenar, a decirme cosas buenas a mí mismo, a creer en mí, de a poquito todo iba cambiando”.

Quién es Manzana de Gran Hermano 2024

El primer participante en ingresar a la casa fue Federico Farías, conocido por todos como Manzana o Big Apple. Es un cantante de RKT que fue furor con su tema “Que a pasao”, además de ser streamer e influencer.

El joven es oriundo de Tucumán, y ya cuenta con una gran comunidad de seguidores y fanáticos en las redes sociales.