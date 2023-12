El romance de Gran Hermano 2024 que ilusiona y cautiva a las redes sociales

Gran Hermano 2024 inició y a partir de ello, se desatan muchas situaciones dentro de la casa más famosa. Las cuales resuenan en todas las redes sociales e ilusionan a los espectadores del reality, como, por ejemplo, peleas entre jugadores, relaciones de amistad y/o de amor.

Uno de los sucesos que tiene latente a los espectadores de Gran Hermano es la relación entre Denisse, la oriunda de Trelew y Bautista, el uruguayo que entró último a la casa más famosa y un día después que el resto.

El romance de Gran Hermano que ilusiona a las redes sociales: Denisse y Bautista Foto: Twitter

Entre dichos participantes hubo varias situaciones que los usuarios de Twitter llamaron “histeriqueo” por parte de ambos y, además, se ilusionan que con la primera historia de amor dentro de Gran Hermano 2024. Por ejemplo, cuando Bautista tapó con una frazada a Denisse que se había quedado dormida, o cuando le prestó un buzo y le hecho su perfume para “marcar territorio”.

En una oportunidad, Sabrina, Joel, Emmanuel y Bautista estaban hablando en los sillones del patio de la casa, y surgió la pregunta: “¿a quién encararías si te cruzas en un boliche fuera de la casa?”. Los jugadores hablaron según el estilo de cada uno.

Bautista, sin dudarlo, a la primera que nombró fue a Denisse y dio los motivos, dijo: “yo le dije que cuando la vi me hizo acordar a Billie Eilish, me dio una vibra que me gusta, como oscura, pero tierna. A mí me gusta esa onda”. De todas maneras, agregó que también le parece linda Sabrina.

El video recorrió diferentes redes sociales y todos comenzaron a comentar lo mucho que les gusta esta pareja, y que cada día es más evidente que entre ellos se gustan.

La señal de amor entre Denisse y Bautista de Gran Hermano 2024

Durante las 24 horas suceden cosas dentro de la casa de Gran Hermano 2024. En este caso, Denisse y Bautista dieron una señal de amor. Mientras el uruguayo estaba dentro del sauna y la oriunda de Trelew fuera, ambos formaron un corazón con sus manos a través del vidrio.