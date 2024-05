Los 10 secretos de Wanda Nara para tener la piel “como un delfín”

Wanda Nara es una de las celebridades más reconocidas a nivel mundial gracias a la trayectoria que supo construir como modelo, como representante y como conductora; pero también, por las polémicas que la envolvieron desde su juventud por las cosas que decía, por los vestuarios que lucía y por los amores que tuvo.

Wanda Nara cautiva en redes. Foto: instagram

Pero en esta ocasión, la conductora volvió a ser tema de conversación en las redes sociales luego de que respondiera a la consulta de un usuario que indagaba sobre su cuidado de la piel: “Zaira dijo que tenés la piel más linda que conoce, como de delfín, ¿Cómo haces?”, a lo que Wanda respondió a través de las historias de Instagram con una serie de hábitos que sigue fielmente para mantener su piel radiante.

Wanda Nara reveló sus secretos para tener una piel espléndida. Foto: instagram

Para ello, se mostró junto a su hija Francesca y detalló: “Nunca fumé en mi vida, nunca consumí ningún tipo de drogas, no consumo alcohol, no me gusta la noche, si voy dos veces a un lugar bailable consumí mis salidas en un año. Mi crema diaria es protección solar, nunca tomé sol en la cara, uno de mis mayores gastos mensuales son mis cremas, algunas de Suiza y otras de Francia”.

Wanda Nara reveló los tips infaltables para una piel radiante. Foto: Web

Cuáles son las rutinas que Wanda Nara repite desde su juventud para mantener una piel espléndida

Wanda Nara reveló: “tomo mucha agua, una o dos veces por semana, uso máscara nutritiva, me hago masajes faciales una vez por semana desde mis 25 años. Nunca me duermo con maquillaje, siempre utilizo mínimo 3 o 4 pasos de cremas y serums por la mañana y por la noche”.

Wanda Nara desmintió rumores en redes. Foto: instagram

De esa forma, Wanda desmintió algunos de los rumores que giraban en torno a ella y aclaró que prefiere la vida saludable, como así también, productos naturales para mantenerse joven y radiante.