Quién es Greta Rodríguez, la periodista de Canal 26 que levanta la temperatura en Instagram

Greta Rodríguez se convirtió en una de las figuras emergentes del periodismo en la televisión argentina. Con su estilo fresco, carisma al aire y fuerte presencia también en el mundo de las redes, la periodista se destaca como una de las conductoras de Canal 26, donde informa sobre actualidad, entretenimiento y estilo de vida. Pero más allá de la pantalla chica, Greta también encontró en Instagram una plataforma clave para consolidar su popularidad.

Greta Rodríguez, la periodista de Canal 26 que la rompe en Instagram

En su cuenta de Instagram, la periodista comparte fragmentos de su trabajo diario, looks, viajes y momentos personales que la acercan aún más a su audiencia. Con más de 140 mil seguidores, Greta logró construir una comunidad que no solo la sigue por sus coberturas periodísticas, sino también por su estilo y sus posteos cargados de sensualidad. Sus publicaciones suelen recibir miles de interacciones y su último posteo no fue la excepción.

Las fotos de Greta Rodríguez en microbikini que se llevaron todas las miradas

Además de su labor frente a cámara, Greta colabora con marcas, cubre eventos especiales y genera contenido lifestyle con foco en la moda, el bienestar y las experiencias cotidianas. Sin embargo, su último posteo se llevó todas las miradas por un motivo distinto.

A los 50 años, la periodista decidió posar con una microbikini blanca a rayas y lentes, radiante bajo el sol en un crucero. “Día completo de navegación… Se disfruta el sol, unos ricos tragos en la piscina, un buen almuerzo y un hermoso mar como vista", escribió en el epígrafe de la publicación, que rápidamente consiguió miles de likes.

Sin dudas, su crecimiento es sostenido y no pasa desapercibido: cada aparición televisiva, cada historia en Instagram y cada nuevo proyecto suma a una imagen profesional que sabe combinar lo periodístico con lo cercano, y sus seguidores siguen atentos cada uno de sus pasos.