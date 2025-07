Barby Silenzi no se guardó nada y apuntó contra Dalila tras su romance con El Polaco: “Esa onda de calentona...”

Barby Silenzi y El Polaco se separaron hace unos meses después de siete años juntos y con una hija en común. La expareja tuvo una tormentosa relación con varias idas y venidas, pero finalmente decidieron ponerle fin a su historia de amor. Luego de las declaraciones de Dalila, la bailarina opinó del affaire entre los cantantes.

Hace unos días, “La diosa del verbo amar” reveló su inesperado vínculo con El Polaco y desató un escándalo. “Nos conocemos hace muchos años, y justo una vez se dio en un teatro en Rosario... le contaron que yo estaba, se levantó de la suite donde estaba y salió a verme”, contó la cantante.

Luego, la artista siguió con la historia y agregó: “Me llama para su cumpleaños, me invita, yo voy, estuve en el camarín. Y en algún momento me pidió que cantara, que le dedicara una canción. Le canté y sí, terminamos a los besos”.

Dalila y El Polaco

“Sabía que cuando llegue a casa me iban a decir que teníamos que hablar. Y sí, hablé, le dije la verdad a mi marido, fui muy sincera, le dije que estaba en falta y que la decisión era suya”, expresó la artista en referencia a cuando le contó a su marido la historia.

La palabra de Barby Silenzi sobre el affaire de El Polaco y Dalila

Las declaraciones de Dalila se hicieron virales y llegaron a oídos de Barby Silenzi, quien en ese momento estaba en pareja con el cantante de cumbia.

“Esta señora siempre estuvo muy caliente con él. Creo que con varios, tiene esa onda de calentona”, expresó sin filtros la bailarina en el streaming de JotaxDigital.

“Cuando pasó esto que está contando, estábamos peleados con él. No sé si sucedió, yo no estaba en el escenario. Los antecedentes de ella no son muy buenos”, agregó Barby Silenzi sobre la cantante.

Luego, la bailarina se refirió al pensamiento del cantante tras las declaraciones de Dalila: “A El Polaco no le va a gustar nada, hay que preguntarle a él, capaz que quiere resurgir y aparecer un poco más y tiene que decir esto”.