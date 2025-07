“En el camarín”: Dalila reveló que le fue infiel a su marido con El Polaco

La escena se desarrolló en el canal de streaming 2 Reyes, en el programa Pelotuchos, donde Dalila, conocida como “La diosa del verbo amar”, sorprendió al público con una confesión inesperada: reveló que vivió un affaire con El Polaco, en medio de la reciente separación del cantante con Barby Silenzi.

“Nos conocemos hace muchos años, y justo una vez se dio en un teatro en Rosario... le contaron que yo estaba, se levantó de la suite donde estaba y salió a verme”, relató la cantante, dejando al estudio en un silencio absoluto. Si bien al principio evitó decir el nombre, finalmente lo confirmó: hablaba de El Polaco, quien siempre negó haber tenido un vínculo romántico con ella.

Qué pasó entre Dalila y El Polaco

Dalila relató que aquel primer encuentro no pasó a mayores, aunque quedaron registrados en algunas fotos abrazados. Pero la historia continuó. Según la cantante, El Polaco volvió a contactarla tiempo después: “Me llama para su cumpleaños, me invita, yo voy, estuve en el camarín. Y en algún momento me pidió que cantara, que le dedicara una canción. Le canté y sí, terminamos a los besos”.

La cantante no esquivó ninguna pregunta y fue clara respecto a lo que pasó después. Afirmó que decidió contarle la verdad a su pareja: “Sabía que cuando llegue a casa me iban a decir que teníamos que hablar. Y sí, hablé, le dije la verdad a mi marido, fui muy sincera, le dije que estaba en falta y que la decisión era suya”.

Además, lanzó una frase contundente contra El Polaco: “Él se hizo el boludo y dijo que no, que me quiere, que somos muy amigos, que jamás pasó nada... dale, ¿no tenés huevos para decirle a tu mujer, mujer que ya no es tuya? Y sí, yo tuve ovarios para decirle a mi pareja que me mandé una cagada”.

Separación con Barby Silenzi: un final anunciado

La confesión de Dalila llega semanas después de que El Polaco confirmara su separación definitiva de Barby Silenzi, la bailarina con la que compartió una relación intermitente desde 2016. Juntos son padres de Abril, de cinco años, pero las idas y vueltas de la pareja venían marcadas por distanciamiento, crisis repetidas y una convivencia que, según allegados, se fue desgastando con el tiempo.

“Sí, estamos separados. Me parece que es definitivo”, sentenció El Polaco a principios de junio, luego de varios días de rumores. Según fuentes cercanas, la separación fue consecuencia directa del desgaste y la distancia generada por las giras del cantante, más que por la aparición de una tercera persona.