Wanda Nara festejó el triunfo de Mauro Icardi y dejó una polémica indirecta: “Me mandaron a cocinar”

Wanda Nara es una de las famosas argentinas que más repercusión genera con lo que hace, dice o pública. Con una carrera artística en ascenso, cada paso que da en el espectáculo genera comentarios. Modelo, conductora, empresaria, representante y ahora cantante, su trayecto profesional sigue dando qué hablar.

Wanda está muy conectada en Instagram, y allí tiene millones de seguidores con los que comparte los detalles de su rutina, como son los viajes, vida en familia, y proyectos laborales. La famosa, su marido y sus hijos se encuentran instalados en Turquía, ya que Mauro Icardi juega para el Galatasaray.

Hace varios años, Wanda decidió tomar ella las decisiones y contratos con respecto a la carrera futbolística de su marido, lo que llevó a que reciba críticas, pero sin importarle siguió adelante. Por lo que tomaron la decisión de instalarse en Turquía por la carrera de Mauro.

El mensaje de Wanda Nara luego de que Mauro Icardi saliera campeón en Turquía

El fin de semana, el Galatasaray salió campeón de la Superliga de Turquía y la ciudad entera festejo el triunfo, con banderas y aplausos de agradecimiento al jugador argentino. Frente a esto, Wanda mostró como fue la celebración e hizo una importante reflexión sobre el gran paso que dio Mauro cuando ella decidió que se cambie a este club.

Wanda Nara festejó el triunfo de Mauro Icardi y dejó un mensaje a las criticas Foto: instagram/wanda_nara

Wanda Nara compartió una publicación en donde muestra parte del festejo y dejó una picante indirecta para las críticas. “Pasada de copas... ¡hace dos años lo que ninguno imaginaba yo ya lo sabía! ¡Te traje a Turquía y hoy sos lo más grande que existe acá”, escribió la famosa.

“Hay que saber llegar y sobre todo irse a tiempo de los lugares donde no te valoran. Y seguir subiendo el valor. Disfruta que una vez más, en una ciudad más, tenés la corona. Una vez más goleador, y dos veces campeón en dos años. Algunos me mandaron a cocinar por no saber de fútbol … Sé cocinar, sé de fútbol, ‘la mujer perfecta existe’”, expresó Wanda Nara.