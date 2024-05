Wanda Nara perdió un avión y tuvo que viajar en clase turista: “El peor vuelo de tu vida”

Wanda Nara es una de las famosas argentinas que todo lo que se propone lo logra. Su carrera profesional va en ascenso, desde empresaria, manager, conductora y ahora cantante. La famosa brilla en cada faceta artística y en cualquier parte del mundo, así lo cuenta en sus redes sociales donde tiene millones de seguidores.

Actualmente, Wanda viven en Estambul, Turquía junto a su marido y sus hijos, pero acostumbrada a viajar todo el tiempo, la famosa tiene proyectos laborales en otros países, como es el caso de su nueva incorporación a la televisión italiana RAI, después de haber sido parte del Bailando con las estrellas el año pasado.

Además de sus éxitos en Argentina, como es su proyecto como conductora de Telefe y las presentaciones de sus próximos temas. Wanda y su amigo Kennys Palacios tuvieron un inconveniente antes de tomar el avión que los trasladaría de Roma a Estambul y debieron viajar en vuelo comercial.

Wanda Nara paseó su estilo único por Roma Foto: instagram

Wanda Nara contó su experiencia viajando en vuelo turista

Wanda Nara grabó un video que subió a TikTok y contó porque tuvo que tomar ese vuelo y el caótico día de espera en el aeropuerto. “Bueno, no dormí nada. Estamos en el avión. Tuvimos un montón de problemas. Perdimos el vuelo. Vinimos a las 8 de la mañana. Hay un señor resfriado”, comenzó su relato la famosa.

Wanda Nara via Tik Tok

“Sacamos otro vuelo a último momento. Estamos desde las 8 de la mañana en el aeropuerto Fiumicino haciendo un montón de cosas. Shopping y compras. Sacamos este vuelo entre medio de personas. Pero tengo que volver a casa. La chica me dijo ‘¿estás segura de que lo querés?’. El vuelo está muy lleno. Es como el peor vuelo de tu vida”, contó Wanda Nara divertida en el video que subió a TikTok.

“Lo más lindo es que pasamos siete horas en el aeropuerto de un viaje de dos horas. O sea, estuve siete horas en el aeropuerto y ahora voy a volar dos. O sea, no tiene sentido. Encontramos este vuelo y está completado (sic). Hicimos compras, reservé un montón de cosas, tomamos un cafecito en Louis Vuitton. La gente no podía creer el tiempo que le dediqué a cada negocio. Hablé con todos los vendedores. Fui hoy la más simpática. Siempre estoy apurada en el aeropuerto. Siempre digo ‘damelo así, no me des caja, lo meto así en la bolsa’. Ahora tengo caja, regalito, cafecito y todo lo que te ofrecen”, agregó la famosa.

Luego Wanda mostró lo que se compró en el aeropuerto mientras esperaban el avión. “Voy a hacer un unboxing de lo que me compré y lo que ya me entregaron. Lo otro me lo entregan la próxima vez que venga a Roma. Esta es la bolsa que está un poco arrugada porque me la revisaron. La voy a tirar acá mismo en el avión”, señaló la esposa de Mauro Icardi.

“Miren lo que es. Lo amé. Es muy hermoso. Me encanta. Para todos los días está muy bueno. Tiene unos diamantitos”, comentó Wanda en referencia al lujoso reloj que se compró.