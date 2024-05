Wanda Nara conducirá la nueva edición de Bake Off Celebrity: ¿Y MasterChef?

Wanda Nara es imparable. Con su carrera musical en ascenso, empresa de maquillaje consolidada y carrera exitosa en los medios, la empresaria esta lejos de retroceder en sus éxitos. Es por ello que nuevamente nos sorprende con su nuevo proyecto.

De qué se basa el nuevo proyecto de Wanda Nara

La esposa de Mauro Icardi habría sido confirmada para ser la nueva conductora de “Bake Off Celebrity” , el famoso reality show de repostería, como el reemplazo de Paula Chávez. La medida fue confirmada por Guido Záffora en Intrusos.

“Telefe va a hacer Bake Off Celebrity, el programa que conducía Paula Chaves. Pero Paula Chaves no va a ser la conductora de la tercera temporada de Bake Off”, comunicó el periodista sobre el nuevo campo laboral de Wanda Nara.

De acuerdo con Záffora, él se enteró de la noticia por la propia Nara. En este sentido, cuando le preguntó por mensaje cuál eran sus nuevos proyectos, la nueva cantante anunció su participación en el reality.

Cuánto vale el look de Wanda Nara para ir a la cancha Foto: instagram/wanda_

Seguidamente, el equipo de Intrusos comenzó a preguntarse sobre qué pasaría con Paula Chaves, la conductora de Bake Off Celebrity durante sus primeras temporadas. Fue ahí cuando Karina Iavícoli reveló la reacción de la modelo ante lo sucedido.

“Le escribí a Chaves para preguntarle si alguien le había avisado, y me respondió, ‘ni idea Kari Estoy en el supermercado. Me estoy yendo a trabajar a Uruguay. La verdad no tengo idea, no puedo decir mucho. Aparte no tengo contrato con Telefe’”, expuso la periodista.

Llega el show edición celebrities, con la conducción de Paula Chaves.

¿Qué pasará con Wanda Nara en MasterChef?

Por el momento, hay incertidumbre por la fecha de su estreno. Esto, debido a que se estaría preparando la financiación del programa.

Wanda Nara confirmó su participación en MasterChef Celebrity. Foto: Perfil

Ante este panorama, el panelista de Intrusos expresó que Wanda Nara le habría confirmado el retraso del programa para 2025.