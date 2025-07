Luck Ra contó cómo fue la primera vez que invitó a salir a La Joaqui: “Me rechazó”

Después de meses de rumores y pistas en redes, el amor entre La Joaqui y Luck Ra se convirtió en una de las parejas más comentadas del mundo de la música urbana. Si bien confirmaron su romance en julio de 2024, hasta ahora ninguno había contado cómo comenzó esta historia. Fue Luck Ra quien, en una entrevista informal que explotó en TikTok, relató con humor y ternura cómo logró conquistar a la cantante.

Todo empezó con varios rechazos. “Yo la había invitado a mi Luna Park, no vino. Después la invité al lanzamiento de mi disco, no vino. Me rechazó todos los planes habidos y por haber”, contó entre risas el cordobés. A pesar de que ella estaba con una agenda repleta de shows, él insistió. Y cuando menos lo esperaban, surgió el flechazo.

La Joaqui y Luck Ra, muy enamorados en el Caribe.

Así fue el origen del romance entre Luck Ra y La Joaqui

La cita clave fue una pelea de boxeo. “Le dije: ‘¿Ya fue? ¿Voy con vos?’ Y fuimos. Nada que ver. Después fuimos a comer unos panchitos en la costanera”, recordó Luck Ra. Desde entonces, empezaron a verse más seguido. “Ponele que nos pusimos de novios en junio”, agregó.

Pero el gesto que terminó de sellar el vínculo fue completamente inesperado. “Mi propuesta fue... me ploteé el auto de su color favorito, naranja. Todo. Justo los dos cuando nos vimos, nos propusimos ser novios. Le hubiese convenido un poco más que se haya ido corriendo, pero bueno, ya está”, bromeó el cantante.

La respuesta de La Joaqui no tardó en llegar. En los comentarios del video, la artista escribió: “Me gané la lotería con este hombre, jamás alguien me había amado tan lindo 💘”.

La Joaqui abrió su corazón y reveló cómo la enamoró Luck Ra

La Joaqui, con 30 años, es una de las voces más potentes del RKT argentino, y su estilo mezcla lo visceral con lo poético. Luck Ra, por su parte, tiene 26 y en el último año se consolidó como uno de los artistas más escuchados del país gracias a su fusión de cuarteto, pop y reguetón. Ahora, también brilla como jurado en La Voz Argentina (Telefe).