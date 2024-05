Así es la lujosa e increíble colección de carteras y zapatos de Wanda Nara

Wanda Nara es una de las famosas argentinas que tiene gran influencia en las redes sociales, allí cuenta todos los detalles de su vida, viajes, looks, proyectos y momentos con sus hijos. La famosa es fanática de la moda y las tendencias del momento, con el tiempo se ha convertido en una referente fashionista.

Wanda Nara aprovechó su día de descanso para mostrar su increíble vestidor repleto de marcas de lujo. Tal como tiene acostumbrado a su público, la conductora es fan de lucir marcas como Chanel, Gucci, Louis Vuitton, entre otras.

La increíble colección de carteras y zapatos de Wanda Nara

Según contó en sus historias, Wanda está al tanto de los nuevos modelos de carteras y bolsos que salen y no duda en comprarlos para su colección. Además, no solo tiene un modelo, sino que compra en varios colores para poder combinar con cada look.

“Momento de orden, voy a acomodar todo y va a quedar increíble. Yo no sé si mis hijas van a valorar todos estos bolsos, yo voy a ser esas madres que les presta de todo, pero no sé si a ellas les gustan tanto. Soy de esas madres que les va a dar dos bolsos por noche”, comentó Wanda Nara mientras mostraba la habitación destinada a sus carteras y zapatos.

En el gigante vestidor se ve un sector para cada marca, en donde están catalogadas por textura, tamaño y color. Lo que le permite un encontrar con facilidad a la hora de combinar con su look.

La colección de carteras de Wanda Nara Foto: captura video

“Estoy acomodando todos estos bolsos, ¿por dónde empiezo? A veces digo ‘me quiero deshacer de algo’ pero ¿de qué? si es uno más lindo que otro”, comentó la famosa.

“Cuando me gusta algo, lo compro en todos los colores”, agregó Wanda Nara justificando sus gustos y compras por las marcas extranjeras. Como son Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Balmain, Fendi, Christian Dior, entre otras.