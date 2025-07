Julieta Poggio apostó por una calza y top mega ajustados y desató pasiones en Instagram

Julieta Poggio no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Pisa fuerte en la escena artística argentina. Deslumbra en cada aparición pública con outfits alucinantes. Sabe como destacar su figura.

Ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. No le teme a los flashes de las cámaras y siempre va por más. Combina estilos a la perfección y conoce cada vanguardia. Los looks en donde deja mucha piel al descubierto también son sus favoritos.

Mega escote y encaje: Julieta Poggio jugó al límite con lencería ultra hot

Es la reina indiscutible de las últimas novedades del mundo de la moda. Los must de la temporada son su especialidad. Las prendas del invierno 2025 no se le escapan de su radar. En esta oportunidad sorprendió a sus seguidores con un look mega jugado en donde resaltó su espectacular figura.

Las microbikinis que eligió Julieta Poggio

La ex hermanita apostó con un outfit que dejó a todos sin palabras. Un look deportivo mega ajustado al cuerpo. Resaltó su figura y cosechó los suspiros de sus seguidores con el sensual conjunto de prendas elegidos.

Mega escote y total black: Julieta Poggio desató pasiones con un look de noche infartante

Julieta Poggio modelo con una calza y top mega ajustados. La mediática resaltó su increíble figura y dio cátedra de estilo. Sus fans alucinaron y los mensajes llenos de halagos no se hicieron esperar.

Poggio marcó tendencia con una microbikini estampda.

La publicación causó sensación. La exhermanita revolucionó Instagram y los likes invadieron la imagen. La influencer no conoce de límites y no duda en explorar diferentes tendencias.

Julieta Poggio cosechó suspiros con un espectacular look deportivo

La influencer tiene un carisma único. Brilla en cada proyecto nuevo que emprende y siempre va por más. Traspasa la pantalla y combina las últimas tendencias del mundo de la moda a la perfección.

Julieta Poggio lució una calza y top ultra ajustados al cuerpo. La exhermanita eligió un look super sensual para los ensayos de su próxima obra y derrochó sensualidad. Sus fans alucinaron y dejó en claro ser la reina de las tendencias.