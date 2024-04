Wanda Nara mostró el costoso regalo que le hizo Mauro Icardi: “Me quiere mantener joven”

Wanda Nara es una empresaria, modelo, conductora y ahora cantante argentina que logró un gran éxito con sus temas “Bad Bitch”, “O bicho vaia pegar”, y “Money”. La famosa se encuentra instalada en Turquía junto a su marido Mauro Icardi y sus hijos.

Desde allí comparte con sus millones de seguidores como son sus días, sus próximos proyectos laborales, salidas y viajes que realiza. La famosa compartió el lujoso regalo que le hizo su marido y del cual aún no sabe bien su funcionamiento, ya que es una llamativa máquina tecnológica.

El excéntrico regalo que le hizo Mauro Icardi a Wanda Nara

Wanda Nara mostró en su perfil de Instagram la máquina de crioterapia eléctrica que tiene instalada en el living de su casa y la cual es un regalo de Mauro Icardi. “Me voy a meter en esta máquina, miren a la temperatura que está...”, expresó Wanda mientras mostraba la máquina que es similar a una heladera y que tiene un costo de 90 mil euros aproximadamente.

“Ayyy, me voy a morir. Mauro compró está máquina, no sé me quiere mantener joven o qué. La tenemos acá en el living de casa y en un ratito me voy a meter. ¡Que Dios me ayude!”, comentó la conductora sorprendida por el nuevo artefacto que compró su marido.

Se trata de una máquina de frío que ayuda al cuerpo con fines terapéuticos y para acelerar la recuperación muscular o con fines estéticos. Al ser moderna y con tecnología de último nivel potencia esos objetivos para lograr de manera más rápida y segura. Se pueden realizar sesiones de cuerpo entero o las partes afectadas, la misma funciona a temperaturas muy bajas.

Luego Wanda compartió su primer uso de la máquina, donde ella se ve con una máscara en la cara mientras prueba su nueva adquisición. Todo indica que se realiza un tratamiento en el rostro.