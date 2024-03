“Money”, la nueva canción de Wanda Nara: ¿indirecta a la China Suárez?

Wanda Nara es una celebridad multifacética de la farándula argentina, que con el paso de los años se supo reinventar y mostrar un nuevo lado. Desde modelo y bailarina, hasta empresaria, conductora, cantante y madre. Sin dudas, sorprendió a la audiencia tras su lanzamiento como cantante solista.

Hasta el momento, Wanda había lanzada dos canciones: “Bad Bitch”, que ya posee 1.2 millones de reproducciones en YouTube, y “O Bicho Vai Pegar”, que tiene 3.8 millones de visualizaciones. Además, Nara tiene más de 260.000 oyentes mensuales en Spotify.

Wanda Nara estrenó su nueva canción "Money" Foto: Instagram

Este 21 de marzo, Wanda escribió: “¿Están viendo Money?”, y decidió presentar su tercer sencillo, “Money”, en la cual demuestra que su estilo está en diferentes ritmos y géneros, pero todo termina en canciones movidas. También, está presente la característica de hablar en las canciones y emitir frases, además de cantar.

Wanda Nara y unos de sus outfits para el videoclip "Money". Foto: Ins

En cuanto al videoclip, Wanda lució tres outfits que marcan su estilo sofisticado y sensual, y en el que representa a una boxeadora que lo único que quiere es dinero y a la que le va bien en lo que hace. En su canal de YouTube, en unas horas recaudó más de 220.000 visualizaciones.

De esta manera y con videoclips de alta calidad, Wanda demuestra su presencia en la industria musical y que su carrera tiene un foco puntual en este momento. Además, que desea tener un toque distintivo por sobre el resto de los cantantes urbanos.

¿Por qué dicen que “Money” de Wanda Nara es una indirecta para la China Suárez?

Wanda Nara y la China Suárez no tienen una buena relación, debido a que la empresaria la acusó de hablarle a su marido Mauro Icardi. En esta oportunidad, los usuarios de redes sociales interpretaron la canción como una indirecta a la China.

En la letra, Wanda cantó: “Me miran, me copian. Me copian, me miran. Me roza, suspira. Suspira, se excita. Sigo facturando la mía”, y lo captaron como indirecta, ya que la China Suárez fue acusada de copiar a Wanda en sus atuendos de “Hello, Kitty”.