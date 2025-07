Filtraron un video de Nicolás Vázquez y Mercedes Oviedo, tras anunciar su separación de Gimena Accardi

Un día después de que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi confirmaran su separación tras más de 18 años juntos, un video filtrado por la cuenta de LAM (América TV) volvió a poner al actor en el centro de la escena. En las imágenes, grabadas durante una reunión privada del elenco de Rocky, se lo ve bailando y abrazando muy cerca a su compañera de obra, Mercedes Oviedo, en un bar de Palermo.

El video de Nico Vázquez y su compañera en Rocky

El breve video, de apenas 14 segundos, fue registrado por un asistente al evento y muestra a Vázquez levantando en brazos a Oviedo mientras suena de fondo El amor de mi vida, de María Becerra y Los Ángeles Azules.

Entre risas, gestos cómplices, muy cerca y un ambiente relajado, la escena desató una ola de especulaciones y comentarios en redes sociales.

Reacciones y tensión tras la filtración

Según informó Noticias Argentinas, Gimena Accardi no conocía la existencia del video cuando publicó su mensaje anunciando la separación y desmintiendo cualquier tipo de infidelidad. Así lo aseguró la panelista Natalie Weber en el programa Pasó en América, quien citó a una productora cercana a la actriz.

En redes sociales, las críticas hacia Vázquez no tardaron en aparecer. Muchos usuarios expresaron su indignación, interpretando el video como una falta de respeto hacia Accardi a tan poco de confirmarse la ruptura. “Prefiero que me arranquen los ojos antes de ver un video de mi ex de 20 años con otra bailando El amor de mi vida”, escribió un internauta. Otro remató: “No son todos iguales, son uno peor que el otro”.

¿Amistad o algo más?

Desde el estreno de Rocky, el vínculo entre Nicolás Vázquez y Mercedes Oviedo ha sido cercano y público. En mayo, el actor le dedicó un posteo en Instagram destacando su “calidad humana” y llamándola “una actriz hermosa y mejor persona”. Ella también había compartido palabras de afecto: “Gracias por ser mi jefe, pero también mi amigo. Sabés lo que te quiero y admiro”.

Sin embargo, tras la viralización del video, Oviedo se mostró indignada y, según fuentes del ciclo de América, aseguró que las imágenes fueron “sacadas de contexto” y pertenecen a una celebración grupal del elenco. Por su parte, Vázquez estaría dolido por las repercusiones y preocupado por el efecto que esto pudiera tener en su exesposa.