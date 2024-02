Wanda Nara reveló cómo comenzó su relación con Mauro Icardi

Wanda Nara es una de las famosas que más repercusiones genera en los medios de comunicación y en el mundo virtual. La empresaria tiene millones de seguidores en su perfil de Instagram con los que comparte su rutina entre ellos proyectos laborales, viajes y momentos en familia.

Luego de ser conductora y empresaria, decidió tomar otro camino profesional y lanzarse como cantante, hasta el momento presentó dos temas que ya son un éxito en las plataformas musicales. Pero no solo eso, sino que el fin de semana pasado, aprovechó su paso por el país y dio su primera presentación en el escenario de la conocida fiesta Bresh.

Además, la famosa estuvo de invitada en el programa de streaming de Olga y allí brindó una entrevista en lo que habló de todo, su familia, trabajos y hasta dejó un adelanto de su próximo tema que se llamará “Tóxica”.

Wanda Nara contó cómo empezó su historia de amor con Mauro Icardi Foto: @mauroicardi

Wanda Nara contó cómo empezó su historia con Mauro Icardi

En ese contexto, la famosa contó cómo comenzó su relación con Mauro Icardi. “¿Te pasó alguna vez de empezar un vínculo de amistad y que se confunda la cosa?”, le consultó Nati Jota en la entrevista.

Frente a esto, Wanda se sinceró y respondió: “Con Mauro empezamos tipo amigos, pero inconscientemente yo estaba haciendo el trabajo fino”.

Luego contó más detalles y confesó: “Tipo él me decía, no, bueno estoy con una chica y yo, full tóxica, y era obvio que me molestaba. Llamaba cada un minuto, le tiraba el celular que tenía. Se lo tiré al agua”.

La confesión de la famosa sorprendió a todos. Después Wanda contó que tiene otra cuenta en Instagram: “Tengo una cuenta paralela. La uso para ver gente que no sigo. Estoy muchas horas con el celu”.

De esta manera, la empresaria reveló el comienzo de su relación con quien hoy es su marido. En un principio fueron amigos, después se engancharon y sintieron algo más. Hoy están casados y tienen dos hijas en común.